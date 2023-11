Exact tien jaar geleden overleed Mario Cagliostro (29), voorzitter van KFC Lendelede, maar vooral ook een geliefde partner, papa en vriend: “We missen hem nog elke dag”

Dinsdag 26 november 2013 kwam Mario Cagliostro (29) om het leven bij een werkongeval in Harelbeke. De man woonde met zijn partner Kelly en zoontje Xandro langs de Brugsesteenweg in Hulste en was ook voorzitter van voetbalclub KFC Lendelede. Tien jaar later is het gemis nog altijd even groot. “Ik krijg ieder jaar op de dag van zijn overlijden nog altijd heel wat berichtjes van de voetballers waarvoor hij veel betekend heeft,” zegt Kelly.

Kelly Demaeght woont met zoon Xandro Cagliostro langs de druk bereden Brugsesteenweg in Hulste. Vlakbij de Supra Bazar, maar ook maar op een boogscheut van Lendelede waar Kelly nog altijd werkt in het Sociaal Huis. Maar haar eigen huis, daar kon ze drie maanden lang niet naar toe. “De eerste maanden na de dood van Mario zijn we bij mijn moeder gaan wonen. Ik kon het niet aan om naar hier terug te keren. Gelukkig heb ik later wel de stap gezet, ondertussen wonen we hier nu nog altijd. Maar het ook heel wat voeten in de aarde, Mario en ik waren immers niet getrouwd of wettelijk samenwonend.”

“Xandro is 20 geworden, ik dit jaar 40 en Mario is al tien jaar overleden; bij zulke mijlpalen sta je wel eens stil”

Het waren de problemen waarmee Kelly geconfronteerd werd toen ze de eerste maanden en zelfs jaren na de dood van haar geliefde eigenlijk in een soort waas leefde. “Weet je, het heeft jaren geduurd voor het echt-echt tot me doordrong. Toen heb ik het ook even weer erg moeilijk gehad. Xandro is al snel naar de psycholoog gegaan, ik heb daar te lang mee gewacht. En dit jaar: ik ben er 40 geworden, Xandro 20 en het is nu tien jaar geleden dat we hem verloren. Bij al die mijlpalen sta je toch wel even stil.”

Wat is er precies gebeurd?

Die bewuste 26 november zindert na tien jaar dus nog altijd na. “Voor zijn werkgever was Mario betonplaten aan het lossen. Wat er precies gebeurd is, dat zullen we allicht nooit weten. Waren die platen niet goed vastgemaakt, is er een menselijke fout aan te pas gekomen… We weten het niet. Mario is willen wijken voor die betonplaat, maar is daarbij achterwaarts gevallen op een paaltje. Dat is de eigenlijke doodsoorzaak.” De begrafenis op dinsdag 30 november 2013 werd bijgewoond door honderden mensen, vooral ook veel mensen uit de voetbalfamilie van KFC Lendelede. “Maar ik herinner me daar nauwelijks nog iets van, dat er veel volk was wel. Maar voor de rest… De dokter had me ook iets gegeven om die dag door te komen.”

Mario (rechts) op ‘wandel’ met enkele spelers van KFC Lendelede: “Hij kwam uit de jeugdwerking, maar had ook een goede band met de jongens uit de eerste ploeg.”

“Toen we elkaar leerden kennen was ik nog maar 18 jaar en hij 17, maar al snel woonden we samen”

Mario had eigenlijk vroeger niets met voetbal en belandde ook al jong in de armen van Kelly. “We waren elkaar al vroeg leren kennen. Zoals zijn naam laat vermoeden is hij aan vaders kant afkomstig uit Italië, uit de streek rond Turijn. Maar net als zijn vader was Mario al geboren in België, meer bepaald in Bergen. Hij groeide op in Quaregnon, maar kwam al op jonge leeft in Ingelmunster terecht. Zijn moeder was afkomstig uit Sint-Eloois-Vijve (Waregem). In Ingelmunster was ik gestart met café ‘t Postje aan het station. Ik moest nog 18 jaar worden, mijn vader – die 15 jaar geleden aan de gevolgen van kanker is overleden – heeft nog het nog een tijdje op zijn naam gezet om te kunnen starten. Maar daar in ‘t Postje leerde ik Mario kennen. En van toen ging het snel. Na zes maanden was ik al in verwachting. In zijn jeugd had Mario heel wat sporten bedreven, van boksen tot voetballen. Maar meestal had hij die niet lang volgehouden. Maar toen onze zoon Xandro ging voetballen, was hij natuurlijk ook altijd van de partij. In die tijd stond de jeugdwerking van KFC Lendelede op een laag pitje en daar wilde hij verandering in brengen. Mario vormde daarbij een trio met zijn goede vrienden Georges Vanderstraeten en Gino Ryckaert. Op korte tijd konden ze heel wat realiseren. Mario had ook altijd een paar voetbalschoenen staan in het receptielokaal, als er eens een trainer niet kon, sprong hij in. Hij kon heel wat mensen aan boord halen en de de jeugdwerking floreerde.”

“Op een nacht kwam hij na een vergadering thuis en zei: ‘ik word de nieuwe voorzitter van KFC Lendelede’…”

Maar 2013, het jaar waarin Mario Cagliostro voorzitter werd, zou later ook zijn laatste levensjaar blijken en annus horribilis voor KFC Lendelede. Begin dat jaar overleed Georges Vanderstraeten (42), enkele weken later stierf ook Jan D’haene (85), sinds jaar en dag voorzitter van de club. Mario werd kort na het overlijden van Jan de nieuwe voorzitter. “Mario was altijd al iemand geweest die aan de kar duwde, maar het overlijden van Georges was voor hem de trigger om er volledig voor te gaan, dat wilde hij doen voor zijn vriend. Op een nacht kwam hij thuis na een vergadering en zei: ‘ik word de nieuwe voorzitter’. Nog altijd met de jeugdwerking als grootste doel van de familiale club, maar ook met de eerste ploeg had hij een immens goed contact. Nu nog krijg ik berichtjes van spelers uit die tijd. Ook van jeugdspelertjes, die hun hand opsteken als ik door Lendelede passeer. Mario kende die ook allemaal bij naam. Zelf was ik ook betrokken bij de club, ik hielp er overal waar het nodig was. En Mario was ook iemand die veel mensen betrok, zo liet hij mijn moeder soep en croques maken om te verkopen in de club. Het was ook een harde werker. Langs zijn moeders kant waren er heel wat die bij catering Verkindere bijklusten, ook ik rolde daar in. Zo raakte Mario ook vertrouwd met de paardenwereld en had hij zelfs een eigen paard.”

Mario Cagliostro was ook een echte paardenliefhebber die ook die microbe doorgaf aan zijn zoontje Xandro.

Keeper van de beloften van FC Gullegem

Mario was ook lang stukadoor geweest in het bedrijf waar Kelly’s vader Gabriel ook werkte, daarna ging hij bij de firma Industriebouw Bohez (nu VLtrac Bohez, red.) aan de slag. Bij het ongeval waarbij Mario het leven liet, werd ook collega Johan Maes zwaargewond. “Zijn ploegbaas Serge Vandenbussche is Xandro nog enkele keren komen halen, hij nam hem dan mee naar een openwervendag om te tonen welk werk zijn papa altijd had gedaan. Het bedrijf is tot voor kort ook nog KFC Lendelede blijven sponsoren, daar had Mario destijds ook al voor gezorgd.”

Nu komt Kelly, die een rasechte Lendeleedse is gebleven, nog maar zelden meer op Steuren Ambacht. “Het is ook niet makkelijk, er hangen veel herinneringen aan vast. In de eerste maanden na zijn overlijden ben ik er blijven helpen, ik voelde dat ik dat nodig had. Maar toen Xandro uiteindelijk naar FC Gullegem trok, waar hij nu keeper is bij de beloften, ben ik steeds minder naar KFC Lendelede gegaan. En nu steek ik wel eens een handje toe in de vip van FC Gullegem.”

“Ook mijn nieuw partner David weet wat iemand verliezen betekent, ook hij moest na ziekte afscheid nemen van zoijn Nathalie”

Ondertussen hebben Xandro en Kelly hun leven uiteraard opgepakt, Xandro wil sportleerkracht worden en bouwt verder aan zijn voetbalcarrière met zijn papa die van bovenaf meekijkt. Kelly heeft ondertussen een nieuwe partner. “Ik ben samen met David (Vercruysse, red.), ook zijn partner Nathalie Leire is overleden. David was ook actief bij KFC Lendelede, net als Nathalie. Door met elkaar over ons verdriet te babbelen zijn we uiteindelijk bij elkaar geraakt. En dat gaat goed. We hebben elk ons verdriet en we begrijpen van elkaar als een ander eens een mindere periode heeft. Mijn hart eens luchten doe ik ook bij de vrouw van Georges Vanderstraeten en vice versa, dan staan we stil bij al de zaken die onze mannen al hebben moeten missen. Niet te doen.”