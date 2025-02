Ex-voorzitter Erik Blomme (82) van KSK Wenduine overleden: “Heel de voetbalploeg steunde op hem”

We herinneren ons nog, pakweg twintig jaar geleden, onze tochtjes naar het gezellige stadion, verscholen in de duinen. Erik Blomme was voorzitter, biechtvader en tevens kantine-uitbater. Voor elke bezoeker had hij een vriendelijk woord over. In 2015 zette hij een punt achter zijn ambt als preses, dat startte omstreeks de eeuwwisseling.

Wim Lampo is momenteel verantwoordelijk voor de eerste ploeg en realiseert de transfers. Hij heeft Erik Blomme zeer goed gekend. “Bijna 40 naar geleden trad ik op als kapitein van de jeugdploegen van KSK Wenduine vooraleer ik mijn carrière verderzette bij Club Brugge, Knokke, VG Oostende, Varsenare, Heist, en Lissewege. Na corona voetbalde ik nog een jaartje bij Wenduine, waar alles begin. Twee jaar geleden aanvaardde ik mijn huidige functie. Welnu, toen ik bij al die andere ploegen speelde heb ik nooit het contact verloren met Wenduine. Ontelbare keren kwam ik kijken naar de ploeg waar ik was opgegroeid. Tijdens de rust en na de wedstrijd trok ik naar de kantine, waar Erik dorstige supporters te drinken gaf. Eigen supporters en tegenstrevers, ze luisterden allemaal geboeid naar zijn verhalen. Uren hing iedereen aan zijn lippen. Natuurlijk is onze vereniging in diepe rouw. Tien jaar geleden stopte Erik als voorzitter, in een voetballeven is dat een eeuwigheid. Maar toch zijn er nog vele oudere aanhangers die hem zeer goed gekend hebben.”

Voetbalpassie

“Dankzij Erik Blomme kende KSK Wenduine een soort welvaart. Heel de voetbalploeg steunde op hem. Altijd bleef hij op de achtergrond maar al zijn vrije uurtjes werden opgeslorpt door zijn voetbalpassie. Het ging de laatste tijd niet zo goed met hem, toch is zijn heengaan een serieuze opdoffer voor ons allemaal.”

Erik Blomme baatte voor zijn broodwinning de familiezaak Glashandel Blomme uit, dat was gevestigd in Blankenberge. Hij werd door het nieuwe bestuur, bij het aanvang van het huidige seizoen, uitgenodigd om de aftrap te geven maar zijn gezondheid liet dat niet meer toe. De oud-voorzitter werd 82 jaar oud. Wij bieden de familie en de voetbalploeg ons diep medeleven aan.

Erik Blomme werd geboren in Blankenberge op 23 augustus 1942 en overleed in Brugge op 12 februari. Hij was de echtgenoot van Liliane De Wulf en laat vier kinderen en ook klein- en achterkleinkinderen na.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 20 februari om 10 uur in het uitvaartcentrum Lambrecht-Marote, A. Rodenbachlaan 14 in Blankenberge. (JPV)