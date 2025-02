Ex-speler Eendracht Wervik en SK Geluwe en gewezen OCMW-raadslid Johan Leroy (68) thuis in Lauwe onverwacht overleden

Thuis in Lauwe is Johan Leroy (68) onverwacht overleden. Hij woonde een groot deel van zijn jeugd in Wervik en groeide er op in de Kasteelstraat. Johan speelde bij Eendracht Wervik en KSK Geluwe en was twaalf jaar OCMW-raadslid.

In april 1995 werd hij OCMW-raadslid voor het kartel Aktief. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 nam Johan niet meer deel. Johan volgde bij SK Geluwe trainer Gerdy D’Halluin op en promoveerde naar tweede provinciale.

Johan was lid van tafeltennisclub And Leie Lauwe en daar is de verslagenheid bijzonder groot. “Johan zette zich reeds jaren in voor onze club als speler, ex-bestuurslid en was al jaren onze vaste medewerker in de bar op dinsdag- en donderdagavond”, klinkt het. “Namens de volledige TTC And Leie familie wensen we de familie en vrienden van Johan heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.”

Johan werd geboren op 22 maart 1956 in Wervik. Hij was bediende bij de toenmalige RTT, nu Proximus. Johan was de vader van twee kinderen: Dieter en Annelies.