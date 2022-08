Ex-missen reageren op overlijden Ignace Crombé: “Door Ignace leerde ik de lat voor mezelf hoog leggen”

Het overlijden van Ignace Crombé raakt heel wat mensen. Ook de ex-winnaressen van zijn verkiezing Miss Belgian Beauty. “We hadden niet veel contact meer, maar zijn dood grijpt me toch aan”, reageert Caroline Ex, de Miss van 2000.

Caroline Ex veroverde in 2000 het felbegeerde kroontje van Miss Belgian Beauty. Toen ze las dat Ignace Crombé overleden was, schrok ze toch even. “Ik wist niet dat het zo slecht met hem ging”, zegt ze. “De voorbije jaren hadden we niet meer zoveel contact, maar zijn overlijden greep me toch meer aan dan ik had gedacht. Ik wens iedereen die Ignace graag zag veel sterkte toe.”

De gewezen Miss koestert mooie herinneringen aan de Missmaker. “We leerden samen oesters eten”, lacht ze. “We lustten dat allebei niet. We spraken dan ook af dat we op elk feest waar we naartoe gingen, telkens één oester gingen proeven. Op het einde van mijn jaar als Miss at ik nog altijd oesters en ook vandaag lust ik die nog altijd heel graag.”

“De samenwerking met Ignace vond ik plezant. Alles wat hij deed, was tot in de puntjes verzorgd. Door hem leerde ik voor mezelf de lat heel hoog te leggen. Toen de missverkiezing ermee ophield, verminderde ons contact. Maar ik hield er wel vriendinnen voor het leven aan over. Ik spreek nog vaak af met Eveline Hoste, Cynthia Reekmans, Zsofi Horvath, Brunhilde Verhenne en Sofie Grosemans. We hebben zelfs een WhatsApp-groepje waar we alles met elkaar delen. Allemaal dankzij onze deelname aan Miss Belgian Beauty.”

Zsofi Horvath, Miss Belgian Beauty 2003: “Ignace wist de béste deals af te sluiten”

“Ignace zal me bijblijven als een zeer goede zakenman, die zeer goed kon onderhandelen en de beste deals wist af te sluiten. Hij was zeer punctueel en verwachte hetzelfde van de mensen waarmee hij werkte. Als hij iets organiseerde werd aan alles tot in het kleinste detail gedacht. Ik blik terug op een jaar (2003) waarin ik als jong meisje heel wat kansen kreeg: deelnemen aan tal van TV-programma’s, de wereld rondreizen, menselijke en zakelijke kennis heb ik kunnen opdoen en steeds onder de professionele begeleiding van Ignace. Het was de beste leerschool die ik me kon toewensen. Ook op persoonlijk vlak kreeg mijn leven dankzij mijn deelname aan MBB een geheel andere wending: ik werd zelfzekerder, bloeide open, en kreeg er heel wat ervaring en vrienden bij. Ik heb door mijn deelname ook mijn man ontmoet en we hebben nu drie fantastische kinderen. Ik ben heel dankbaar voor wat ik nu heb en in het verleden heb mogen doen. Ignace speelt daarin als organisator van Miss Belgian Beauty een heel belangrijke factor. Ook al zagen we elkaar al een hele tijd niet meer, ik ben hem altijd blijven respecteren als zakenman en voor de kansen die ik kreeg. Hij is veel te vroeg gegaan! Ik was echt oprecht aangedaan door het nieuws. Ik had gehoopt dat hij nog meer tijd zou gekregen hebben met zijn dochter en de mensen die hij graag zag.”