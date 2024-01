Ex-gemeenteraadslid Roland Cauwels overleden

In Brugge is op dinsdag 2 januari op 78-jarige leeftijd de gekende Bruggeling Roland Cauwels overleden.

Hij heeft jarenlang voor Ebes gewerkt, later Electrabel en nu het huidige Fluvius. Roland was ook actief in de politiek en nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de socialistische partij. Hij raakte verkozen en zetelde een tijdlang als gemeenteraadslid en als OCMW-raadslid. Hij was gemeenteraadslid in Brugge van 1998 tot 2000 en Brugs OCMW raadslid van 1992 tot 1995 en van 2001 tot in 2006.

In 1969 was hij de stichter van de postzegelkring Arbefil die nu na die vele jaren nog steeds wekelijks samenkomt in het Mintus-dienstencentrum Den Heerd in Brugge. Samen met zijn echtgenote Marleen Colbrandt heeft hij die postzegelkring meer dan 44 jaar geleid. Hij fungeerde er jarenlang als secretaris en penningmeester. De leden hadden unieke collecties aan postzegels uit tal van landen. De uitvaart is gepland op woensdag 10 januari om 11 uur in de aula van het crematorium de Blauwe Toren in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.