Ex-cafébazin van Sint-Pietershoeve Maria Meire (95) overleden in Damme

Op donderdag 15 juni is Maria Meire (95) overleden in Damme. Iets oudere Dammenaars zullen zich haar zeker herinneren als de enthousiaste waardin van café Sint-Pietershoeve aan de Damse Vaart.

Maria Meire werd geboren in Lapscheure op 15 maart 1928. Haar vader was er smid en bij de smisse was er een door haar moeder gerund café met een winkeltje.

“In 1955 is mijn moeder getrouwd met mijn vader Quirin Maenhout, die al in 2012 overleed. Ze runden eerst drie jaar café In ’t Groene Woud in Sint-Rita, maar toen ze van de bierleverancier hoorden dat er in Damme, waar veel meer potentieel publiek was, een café over te nemen stond, hebben ze toegehapt”, vertelt Maria’s enige dochter Doris Maenhout.

“Dat was dus het bekende café Sint-Pietershoeve. Ze hebben dat café, waar zowel Jan met de pet als de zakenman en de advocaat over de vloer kwamen, gerund van 1959 tot eind 1986. Mijn vader ging daarnaast nog een hele tijd werken bij de brouwerij Aigle Belgica in Brugge, maar schakelde later volledig over op de zaak. Die was lange tijd zeven dagen op zeven open. Mijn ouders namen quasi nooit vrijaf. Ze hebben er de opgang en de mooiste jaren van Damme meegemaakt, met ook veel mensen die binnensprongen voor of na een bezoek aan het restaurant Siphon, vlakbij.”

“Mijn mama heeft altijd heel graag café gehouden. Ze zijn gestopt in 1986 omdat ze jarenlang hard gewerkt hadden, maar ik hoorde toch dat ze de klanten miste.”

Kwalijke val

Na de jaren in het café in Damme gingen ze in Blankenberge wonen, waar dochter Doris en haar man Chris lange tijd zelf ook een horecazaak runden. “Nadat ze thuis in Blankenberge was gevallen en niet meer mobiel was, is mama naar het woonzorgcentrum De Stek in Sijsele verhuisd. Ze is zeker tot haar negentigste nog gezond en bij de pinken geweest, daarna is ze uitgedoofd.”

Behalve dochter Doris laat Maria twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen achter. (PDV/uitvaartzorg Frank De Coster)