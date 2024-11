Erik Vandecasteele op 73-jarige leeftijd overleden: “Erik was àltijd aanwezig en bood steeds helpende hand”

Erik Vandecasteele overleed onlangs op 73-jarige leeftijd. Hij laat een echtgenote, drie kinderen en vijf kleinkinderen na. Erik, die bij Unizo actief was sinds de jaren tachtig, was een bekend gezicht in het vrije-tijdsleven van Gistel en omstreken. Zo was hij lid van schaakclub Nikei, de Multimedia Vrienden, Heemkring Gestella en Visclub Westkerke.

“Erik was met ongeveer 50 jaar het langs aangesloten lid van de club”, zegt bestuurslid Kristof De Beir van Nikei. “In ons bestuur gaf hij steeds z’n mening. En wanneer de jongere garde té enthousiast werd, hield hij ieders voetjes keurig op de grond. Erik was niet het grote geweld in groep, maar was àltijd aanwezig en bood steeds een helpende hand. Om je een voorbeeld te geven: in aanloop naar een tornooi kwam hij af met de melding dat hij sponsors had gevonden voor enkele trofeeën. Hij had een groot netwerk en veel contacten.”

Velen verliezen een warme familiemens en goeie vriend, schaakclub Nikei is een trouwe soldaat kwijt. “Samen gingen we altijd schaakinitiaties geven op scholen. Erik en ik gingen in september altijd met een reuzegroot bord uitleg geven op speelplaatsen of turnzalen. Hij kwam steeds mee, pas dit jaar diende hij voor het eerst te passen.” Vandecasteele gaf ook zelf schaakles aan recreanten en jongeren, en speelde ook een belangrijke rol in de jaarlijkse cultuuruitstap van Nikei. “Hij zorgde steeds voor een drankje en gidsbeurt. Erik deed het lijken alsof het allemaal vanzelf ging, terwijl die organisatie net veel tijd en moeite vraag”, weet Kristof.

Voorzitter Roger Rondelez van Gestella kende Erik goed, want hij hielp de heemkring met het updaten van de website. “Met z’n kennis van foto en film was hij de meest geschikte persoon. Het resultaat van zijn werk siert nog steeds onze website”, zegt Roger. Erik werd ook zaalverantwoordelijke en hielp mee met de inventarisatie van de kerkarchieven. “Zijn stille werkkracht en steeds positieve ingesteldheid maakten van Erik niet alleen een gewaardeerd bestuurslid, maar ook een vriend”, besluit voorzitter Roger Rondelez. (TVA)