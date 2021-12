Eric Dupon, boegbeeld van KFC Izegem, op 87-jarige leeftijd overleden

Eric Dupon, als materiaalmeester bij KFC Izegem actief van 1965 tot 2012, is op maandag 6 december overleden. De man zette zich bijna een halve eeuw in voor KFC Izegem en was ook altijd graag gezien bij de spelers. Iedereen noemde er hem ook kameraadschappelijk ‘Pongske’.

KFC Izegem is ondertussen opgegaan in RFC Mandel United, maar in de rijke geschiedenis van KFCI nam Eric Dupon een prominente plaats in. Hij woonde haast op het stedelijk stadion en was er dagelijks aanwezig om alles in orde te brengen.

In die diverse decennia, met sportieve hoogtes en laagtes, zag hij ook heel wat spelers de revue passeren. Met heel wat van hen onderhield hij een uitstekende band. In 2012 gaf hij de fakkel door als materiaalman aan Luc Deforche.

Eric, in Izegem geboren op 3 september 1934, overleed op 6 december in de Sint-Jozefskliniek. Hij laat zijn echtgenote Anna Lefevere achter. Hun enige dochter Mia overleed in 2017 op 58-jarige leeftijd. Zij was de mama van Jelle, Senne en Fenne Debaene, de drie kleinkinderen van Eric en Anna.