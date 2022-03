Eric Degraeve, archivaris van Rat Mort, uit Oostende onverwacht overleden

Oostendenaar Eric Degraeve is na een korte ziekte onverwacht overleden op 25 maart. Hij was vooral bekend van het befaamde Rat Mort.

Eric Degraeve werd geboren in Nieuwpoort op 16 juni 1943. Hij studeerde voor onderwijzer, maar heeft heel zijn leven gewerkt als medisch vertegenwoordiger. Eric fungeerde meer dan 30 jaar als bestuurslid in de Confrérie van de Cercle Coecilia, de organisator van het befaamde Rat Mort. Eric was verantwoordelijk voor het archief van de vereniging en zijn huis was een Museum Rat Mort. Hij werd ook benoemd tot eresecretaris. Eric was de vriend van iedereen en hield met zijn vrienden contact via Facebook.

Eric was getrouwd met Ghislaine Buelens, die in 2007 overleed. Hij laat een dochter en twee kleinzonen na.

De begrafenisplechtigheid van Eric Degraeve heeft plaats op donderdag 31 maart, om 14.30 uur in Crematorium Polderbos, Grintweg 120 in Oostende.