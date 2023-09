Erevoorzitter West-Vlaamse Milieufederatie en pionier (West)-Vlaamse milieubeweging Eric Vandorpe plots overleden

De West-Vlaamse Milieufederatie verliest met Eric Vandorpe één van haar oprichters en bezielers. Eric was – naast oprichter – ook vijftien jaar lang (van 2004 tot 2019 ,red.) voorzitter van de organisatie. Daarnaast is hij voor zowel de Kuurnse vereniging Natuurpunt De Vlasbek, de regionale vereniging Natuur.koepel Zuid West-Vlaanderen (vroeger Zuid-West-Vlaamse Milieukoepel, red.), als voor de West-Vlaamse Milieufederatie en de Bond Beter Leefmilieu essentieel geweest bij uitbouwen van de werking. Dankzij Eric is er een sterke natuur- en milieubeweging in West-Vlaanderen en staan natuur en milieu in West-Vlaanderen ook sterk op de Vlaamse beleidskaart. Hij overleed na een hartoperatie.

Zo gedreven als hij was in het zoeken naar de ‘kleine trap’ in Spanje, of het uitvlooien van een mooie reis naar Texel met zijn gezin, stond Eric rechtop in de woelige jaren ’90 toen landbouw en natuur met getrokken messen tegenover elkaar stonden. Hoewel hij zwaar onder druk stond, bleef hij de groene sector verder organiseren en uitbouwen, steeds gelovend in de kracht van verbinding en overleg.

Bond Beter Leefmilieu en West-Vlaamse Milieufederatie

Het is zo dat de West-Vlaamse Milieufederatie ook haar ontstaan kende: uit informele vergaderingen met de pioniers, ontstond een concrete vereniging, waar Eric zich -ondanks de migraine die het hem soms bezorgde- tot en met 2019 voluit voor inzette.

Eric was ook jarenlang vertegenwoordiger voor Bond Beter Leefmilieu en West-Vlaamse Milieufederatie in de West-Vlaamse ProCoRo, de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening. Hij kende als geen ander de geschiedenis van elk ruimtelijk uitvoeringsplan en elke centimeter van het Gewestplan van West-Vlaanderen. De grote en kleine verhalen achter de machtige industriële en politieke families maakten deel uit van elke voorbereiding en elk verslag werd uitgekamd op correcte weergave. Eric rechtte zijn rug tegen de grondhonger in West-Vlaanderen.

Eric was geen tafelspringer, maar wel een man van overleg. Hij liep de bureaus van de opeenvolgende gedeputeerden binnen, belde naar de ambtenaren voor uitleg en advies, zocht naar compromissen waar die mogelijk waren. Hij heeft op die manier veel moois kunnen behouden voor West-Vlaanderen.

Kuurne

Ook Kuurne mocht genieten van Eric. Mee door zijn onophoudelijke inzet, kan Kuurne nu genieten van een Groene Long, midden de verstedelijking en werd de Oude Leiearm een natuurgebied. Met de vlindertuin van Kuurne kunnen de kleine en grote inwoners zich nu op wandelafstand verwonderen over de pracht van de natuur. Elke vlinder is er nu een herinnering aan de prachtige mens die Eric was.

“We kunnen met geen woorden beschrijven wat Eric betekende en nog betekent voor onze vereniging, het groene verenigingsleven in onze provincie en voor West-Vlaanderen. De stille kracht achter de schermen, jarenlang onze coach, voluit overtuigd dat het welzijn van ‘zijn’ mensen voorop stond en enkel via geluk op het werk, ook een sterke beweging kon worden uitgebouwd”, klinkt het.

Genieten van rust en reizen

In 2019 liet Eric zijn kind, de West-Vlaamse Milieufederatie, los. Hij wilde rustig genieten met Erika, zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen en nog wat reizen maken met de camper of gaan fietsen. Die periode is plots veel te kort gebleken. Zijn grote hart liet hem in de steek.

“We denken aan hen die nu hun man, vader of schoonvader en opa moeten missen. We kunnen maar een beetje inbeelden hoe het plotse vertrek van Eric een leegte laat in hun levens. We denken ook aan de vrienden van Natuurpunt De Vlasbek, die nu geconfronteerd worden met een lege stoel vol mooie herinneringen”, klinkt het nog.