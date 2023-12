Ereveldwachter Louis Castelein overleden in Rumbeke

In Rumbeke is op drie december Louis Castelein overleden.Louis was in de gemeente Houthulst en vooral dan in Merkem heel bekend. Hij was ereveldwachter, stichter van de Bloedgevers van Merkem , gewezen secretaris van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen én matroos van vzw De Boot.

Louis was geboren in Jonkershove op 24 juli 1932 . Hij was de weduwnaar van Paula Haeve (1992) en de partner van Ginette Saelens. Zijn kinderen: Frank Castelein en Sabine Vandenbon, Birgit Castelein en Tim Vandekerkhove, Ann Castelein -Willy Geldof + 2003, Frank Deroo + +2016, Henk Castelein en Katrien Cailliau en Bart Castelein en Kristien Hemmerechts. Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen delen in het verdriet.

Echte mensenvriend

Louis was een innemend man die voor iedereen een goed woord overhad, een echte mensenvriend klaar om bij te springen waar hij kon en vooral een heel erg genieten van alles wat er op De Boot gebeurde, een gedreven matroos die de carrière van zijn kinderen en kleinkinderen, allen ook heel bekend in de gemeente, op de voet volgde en heel begaan met zijn achterkleinkinderen.

“Het overlijden van Louis, bekend als Louis de garde in Merkem, grijpt iedereen aan. Louis was iemand die respect afdwong zonder hoge woorden of hoge manieren. Een man met een gouden hart die overal bij was, altijd klaar om een handje toe te steken en dat gaf hij door aan zijn kinderen. Een heel aangename mens die nooit zijn stem verhief. Gerespecteerd en geliefd in heel Merkem en ver daarbuiten”, aldus Lucrèce Weyne die er bij vemeldt dat zij hiermee de gedachten van de Merkemnaars vertaalt.

Laatste groet

Er wordt afscheid genomen van Louis op zaterdag 9 december oom 10 uur in de Sint-Bavokerk van Merkem. Na de crematie zal de asurne een mooi plaatsje krijgen in huiselijke kring.