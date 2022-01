Op donderdag 6 januari is ereschepen Karel De Grauwe op 90-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Van Troost in Westkapelle.

De uitvaartdienst is gepland op woensdag 12 januari om 11 uur in de aula van het uitvaartcentrum Bleyaert in de Kalvekeetdijk. Na de plechtigheid wordt in familiale kring de as van de overledene verstrooid op de parkbegraafplaats van Westkapelle.

Burgemeester Graaf Leopold Lippens stelt in 1979 schepen Karel De Grauwe voor aan Koning Boudewijn in het Cultuurcentrum Scharpoord © gf

(DM)