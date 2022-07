Ereschepen van Ieper Rita Gruwier (78) overleden

Op donderdag 21 juli overleed ereschepen van de stad Ieper Rita Gruwier. Daarnaast was ze ook jarenlang personeelsdirecteur in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart.

Rita werd geboren op 27 juli 1943, in volle oorlogsperiode, als tweede dochter in het gezin van Julien Gruwier en Margriet Vanlede, met nog een oudere zuster Magda. Het gezin heeft steeds gewoond op de Dikkebusseweg tijdens de oorlog, in een barak. Papa was voeger van beroep en onder andere het vredegerecht, de stadsschouwburg en verschillende huizen werden door hem gevoegd. Mama Margriet baatte een naaiwinkeltje uit, en was heel actief in de KAV.

Rita volgde lagere school bij de zusters van Immaculata, waarna ze de Latijn-Griekse richting nam in de humaniora in het Lyceum O.L.V.Ter Nieuwe Plant. Na haar middelbare studies ging ze studeren aan de verpleegstersschool in Roeselare, waar ze later ook les gaf.

Heilig Hart

Rita begon als verpleegkundige aan het Heilig Hart in Ieper, maar de zusters vroegen haar of ze niet wou helpen met het aanwerven van personeel. Zo is ze in de functie van personeelsdirecteur gestapt.

Ondertussen was de CVP in Ieper op zoek naar kandidaten voor de lijst. Als lid van de KAV vonden ze Rita een dynamische, jonge dame, die verkozen werd tot de eerste vrouwelijke schepen van de stad, in de jaren zeventig. Ze kreeg het departement urbanisatie, voorlichting en jeugd toegewezen. Ze wou echt iets doen voor de jeugd, en daarom zocht ze een ontmoetingsplaats. Het vroegere Vleeshuis is door vele mensen nog altijd gekend als het JOC. Later werd ze ook nog bestuurslid van de Raad van Bestuur in Huize Zonnelied

Fiere mamie

Typisch voor Rita Gruwier was dat ze nooit te koop liep met haar functies, en ze deze in alle eenvoud uitoefende, met een warm hart voor iedereen. In 1972 huwde ze met Jean-Marie Petillion, en het koppel ging in Sint-Jan wonen. Hun grote kinderwens bleef onvervuld. Maar in 1983 konden ze hun dochter Insani adopteren uit Indonesië. In 1992 volgde zoon John David uit de Filippijnen. Dolgelukkig konden ze het gezin vormen dat ze wensten. Ondertussen zijn er al 5 kleinkinderen, waar ze als fiere mamie voor zorgde, ook toen papie Jean-Marie overleed in 2015.

Rita hield van tuinieren, handwerk en korte culturele uitstapjes maar vooral van haar gezin. Daarnaast deed ze ook nog vrijwilligerswerk bij Broederlijk Delen, Oxfam wereldwinkel, Heilig Hart Ieper… Ze was graag gezien, en een babbeltje kon ze nooit afslaan, al was ze wel heel discreet. Sinds een tweetal jaar droeg Rita haar ongeneeslijke ziekte moedig en was ze tot op het laatste moment bekommerd om haar kinderen en naasten. Ze wou nooit iemand tot last zijn. Rita Gruwier werd net geen 79 jaar. De uitvaartplechtigheid vond plaats op donderdag 28 juli om 10.30 uur in de Sint-Jan Baptistkerk in Sint-Jan. (DT)