Ereschepen Robert Viaene op 84-jarige leeftijd overleden

Ereschepen Robert Viaene uit Lendelede is op zaterdag 15 februari in de Sint-Jozefskliniek in Izegem overleden. Hij was 84 jaar.

De Lendeleedse ereschepen Robert Viaene is na een kortstondige ziekte overleden. Hij werd in Lendelede geboren op 22 april 1940 en was landbouwer van beroep. Hij woonde in de Hulstemolenstraat.

Robert was ook vele jaren politiek actief. Van 1977 tot 1988 was hij gemeenteraadslid voor toen nog de CVP. In 1989 werd hij schepen van Sport, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking en van 1995 tot en met 2006 (in 2001 veranderde de CVP van naam en werd CD&V) was hij schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Landbouw. Van 2007 tot en met 2012 was hij nog gemeenteraadslid. Op 28 januari 2010 kreeg Robert de titel van ereschepen.

Een volksvriend

“Robert was gedurende 35 jaar actief in de Lendeleedse politiek”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Hij was een vakbekwame schepen: eerlijk, recht door zee en een echte volksvriend. Robert was altijd bereikbaar en volgde zijn dossiers van nabij op. Voor een rustige babbel en goede raad kon je steeds bij hem terecht. En hij was er trots op dat zijn zoon Jan in zijn politieke voetsporen trad. Ook na zijn politieke loopbaan volgde Robert het reilen en zeilen van de politiek in Lendelede.”

“Hij hield van tradities, was op ontelbare gemeentelijke recepties aanwezig en al zeker op de plechtigheden van 21 juli en 11 november. We zullen Robert missen en nog vaak aan hem terug denken.”

Robert was lid van de Landelijke Gilde en Neos Lendelede.

Robert was de vader van Jan (Ludwine Descheemaeker) en van Jo (Mieke Mostaert). Hij was de grootvader van Manuel (Sophie Delameilleure), Ellen (Michel Lesage), Thomas (Liza Laridon) én van Charlotte (Mathieu Dejonghe). Hij was de overgrootvader van Viktor én Odette. (IB/Rouwcentrum Depoorter)

De familie neemt zaterdag 22 februari afscheid van Robert om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Blasius op het Dorpsplein in Lendelede. Nadien wordt hij begraven op de gemeentelijke begraafplaats.