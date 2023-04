Ereschepen en volksvriend Michel Desmet overleden

Ereschepen Michel Desmet is op 29 maart overleden. Er werd afscheid van hem genomen in de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge op woensdag 5 april. Ereschepen Frans Lignel bracht er een mooie ode aan Michel Desmet.

Michel Desmet werd geboren in Geluwe op 25 juni 1927 als tweede kind in een gezin van zeven. Vader Albert en moeder Adeline verhuisden in 1930 met het gezin naar Menen. De kleine Michel trok naar de broederschool en daarna naar Moeskroen om er Frans te leren. Zoals het toen gebruikelijk was, ging hij vroeg werken. “Ik ben zestien jaar en het is vlas, vlas, en nog een keer vlas. ‘s Winters binnen, ’s zomers buiten. Ik heb dat gedaan tot ik naar het leger ging”, vertelde Michel ooit.

Michel trouwde op 10 april 1951 met Paula Rabaut, een geboren Vlamertingse en dochter van Herman en Helena Rommens die in 1926 café Den Engel kochten. Het jonge koppel woonde vijf jaar mee in de Engel. In 1955 kochten Michel en Paula het regenmantelfabriekje van Jozef Vandelanoitte dat hij in 1935 opgericht had. Toen Michel en Paula in 1958 startten met het maken van vliegendeuren, groeide dat uit tot een groot succes.

Realisaties

“In 1963 begon Michel met iets anders: appartementen bouwen. Ook dat werd een succes. In 1970 smeet hij zich in de dorpspolitiek. Hij werd schepen, samen met Etienne Adam, onder burgemeester Georges Platteau”, vertelt ereschepen Frans Lignel.

“Het was een mooie tijd toen”, zei Michel ooit. “We hebben in Vlamertinge op korte tijd veel veranderd, zoals de sporthal, de parking rond de kerk, het verfraaien van het gemeentehuis en de Streuvelswijk om maar enkele zaken te noemen.”

Michel was naast een fervent paardrijder ook een verwoed schutter. Toen hij naar Vlamertinge verhuisde, leerde hij boogschieten bij de Sint-Sebastiaansgilde. “Michel was in Vlamertinge en ver daarbuiten een gekend en een graag gezien iemand. Een volksvriend, een dorpsfiguur-pottenbreker ten voeten uit. Michel heeft ook moeilijke momenten beleefd, maar sloeg er zich altijd met een moedige kwinkslag door”, besluit Frans Lignel. (EG)