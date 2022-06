Erenotaris Bernard Boes overleden: “Kortrijkse sociale leven verliest een grote mijnheer”

“Het Kortrijkse sociale leven verliest met hem een grote mijnheer”. Dat zegt zijn goede vriend André Goethals naar aanleiding van het plotseling overlijden van erenotaris Bernard op dinsdag 28 juni in AZ Groeninge. Hij was 70 en pas vorig jaar met pensioen gegaan na een loopbaan van 42 jaar als notaris in de Rijselsestraat.

Bernard Boes stamt uit een bekend notarisgeslacht. Zijn grootvader Charles Ide jr. had destijds zijn notariaat in de Rijselsestraat in Kortrijk op de hoek van het Sint-Michielsplein en daar is het tot vorig jaar gebleven. Vader notaris Pierre Boes, afkomstig uit een Limburgse familie, trouwde met Charles’ dochter Véronique Ide. Pierre Boes is in 1968 echter op slechts 47-jarige leeftijd overleden, toen zoon Bernard pas 17 jaar was. Daarna heeft notaris Jacques Vanryckeghem gedurende tien jaar het notariaat waargenomen. Van 1979 tot augustus 2021 heeft Bernard Boes dan gedurende 42 jaar met passie, energie en veel overtuiging het ambt uitgeoefend.

Stuwende kracht

Bekend als een enthousiaste, welgezinde en minzame man was erenotaris Boes steeds bereid tot hulp in vele sociale organisaties waarvan hij lid en stuwende kracht was. Hij heeft in het Kortrijkse sociale landschap meer dan een steen verlegd. Zijn professionalisme was wat vertrouwen gaf bij de diverse organisaties. Zo was hij bestuurder van CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Kortrijk, waarvoor hij sinds jaar en dag juridische bijstand verleende. Hij was er ook medestichter was van het steunfonds. Verder was hij medeoprichter van de sociale kledingwinkel Buda. Ook steunde hij de Sint-Michielsbeweging die zich onder meer inzet voor mensen in kansarmoede in Kortrijk. “Constant was hij bezig met diverse vzw’s die hij een hart onder de riem stak. Bij de Lions Club Kortrijk was hij past president en voorzitter van de sociale commissie. Het Kortrijkse sociale leven verliest een grote mijnheer,” zegt zijn vriend André Goethals.

Levensgenieter

Hij was tot en met verankerd in Kortrijk. Bijzonder trots op zijn stad en als kenner van de geschiedenis aarzelde hij niet om anderen de rijkdommen van Kortrijk te laten ontdekken. Als levensgenieter ondersteunde hij ook volop de lokale handelaars van zijn geliefde stad. Hij was een fervent ruiter, jager, natuur- en vogelliefhebber. Graag ging hij met leden van Natuur en Bos onze fauna en flora ontdekken.

Erenotaris Boes, die in de Doornikserijksweg in Bellegem woonde, laat naast zijn geliefde echtgenote Sabine Orban ook zijn drie dochters, zijn schoonzonen en zeven kleinkinderen achter.