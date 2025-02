Eregedeputeerde Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere (89) overleden

In Knokke is op donderdag 6 februari voormalig provinciaal gedeputeerde Marie Claire De Jaegere uit Kortrijk op 89-jarige leeftijd overleden. Ze stamt uit een politiek actieve familie: ze was de zus van de Kortrijkse oud-burgemeester Jozef De Jaegere. Vooral onder haar impuls kwam er een grensoverschrijdende samenwerking tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Marie-Claire De Jaegere is op 6 december 1935 in Kortrijk geboren. Haar vader Maurice De Jaegere was advocaat. Hij werd vanuit de middenstandsorganisaties gemeenteraadslid en schepen in Kortrijk en volksvertegenwoordiger. Jozef, broer van Marie-Claire, was burgemeester van Kortrijk van 1983 tot 1987 burgemeester van Kortrijk. Dochter Marie-Dominique (Mine) is de echtgenote van Stefaan de Clerck. In Kortrijk is Marie-Claire 15 jaar voorzitter geweest van CMBV, nu Markant. Zij was licentiate Romaanse filologie en werkte eerst als lerares.

Pionier grensoverschrijdende samenwerking

Marie-Claire van der Stichele-De Jaegere – zo werd ze meestal genoemd met de familienaam van haar man erbij – werd in 1985 voor de CVP lid van de West-Vlaamse bestendige deputatie. Zij was niet de eerste vrouwelijke gedeputeerde (dat was Bertha Platteau-Van Elslande) maar evident was het in die tijd nog niet. Van bij haar aantreden streefde ze ook naar een gelijkekansenbeleid en richtte hiervoor een werkgroep op.

Vooral is ze bekend geworden als groot pionier van de grensoverschrijdende samenwerking tussen onze provincie en Henegouwen en Noord-Frankrijk. Zo werd in 1989 in Brugge een protocolakkoord ondertekend tussen West-Vlaanderen en het département du Nord ondertekend door Bernard Derosier, toenmalig voorzitter van de Conseil Général du Nord, en toenmalige gouverneur Oliver Vanneste. Ook met gouverneur Paul Breyne leverde zij hiervoor grote inspanningen. Met de gouverneur trok ze in 1998 ook naar de Chinese provincie Zhejiang met het oog op economische samenwerking. In 2000 nam zij op 65-jarige leeftijd afscheid als gedeputeerde. Wijlen Marleen Decraene uit Anzegem volgde haar toen op.

Rozen

Zelf was Marie-Claire De Jaegere een groot rozenliefhebber én -kenner. Ze kweekte zelf ook rozen in haar tuin in de Tarwelaan in Kortrijk. Het hoefde dan ook niet te verwonderen dat zij jarenlang de internationale jury voorzat van de rozenwedstrijden georganiseerd door de Rozentuin ’t Hoge in Kortrijk, die overigens eigendom is van de provincie. Ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië werd zij gevraagd om rozen te jureren. Zij kreeg zelf meerder onderscheidingen, waaronder Ridder in de Leopoldsorde en in Frankrijk Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques..

Zij was getrouwd met Marc Van der Stichele die in 2017 overleden is. Haar man was kaderlid bij de Groep Brussel Lambert. Hij is voorzitter geweest van CVP Kortrijk en werd in 1960 de eerst directeur van de intercommunale Leiedal. Marie-Claire De Jaegere was moeder van drie kinderen (Thomas, Geneviève en Steve) en had elf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 15 februari 2025 om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.