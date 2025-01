Eredirecteur Luc Constandt (77) overleden: de ingenieur die Brugge mooier maakte

Op woensdag 15 januari vindt in aula De Golfbreker van Uitvaartzorg Bleyaert in Knokke-Heist de plechtige uitvaart plaats van Luc Constandt (77). De eredirecteur van de Stad Brugge liet zijn sporen na: als het hoofd van de dienst Monumentenzorg tekende hij mee het huidig stadsbeeld van Brugge.

Luc Constandt zag het levenslicht op 12 februari 1947 in Oostende en overleed op 9 januari in Moerkerke. Hij was de weduwnaar van Marie-Christine Vandenabeele en laat een dochter (Barbara), een pluszoon (Philippe), drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen na.

“Mijn broer volgde zijn humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende en trok nadien naar de KU Leuven voor studies burgerlijk ingenieur-architect”, vertelt Marc Constandt. Na het behalen van zijn diploma werd hij assistent bij professor Raymond Lemaire.

Pionier

Op 1 september 1971 werd Luc Constandt door de Stad Brugge aangesteld als eerste medewerker van de pas opgerichte stedelijke dienst voor Monumentenzorg. “Hij was echt een pionier van de monumentenzorg in Vlaanderen. Brugge was de eerste stad die zo’n dienst uitbouwde”, vervolgt Marc Constandt.

Voormalig schepen Dries van den Abeele beaamt: “Enkel Antwerpen had toen al een gespecialiseerde architect-restaurateur in dienst. Luc Constandt werd ons aanbevolen door de Leuvense professor Lemaire. Hij moest het aanvankelijk in zijn stadsdienst alleen rooien, langzamerhand werd zijn team uitgebreid. Eerst met kunsthistoricus Jan Esther, later met onder meer Brigitte Beernaert en Marleen Struye. Hij heeft mee het Structuurplan voor Brugge helpen opmaken en behandelde soms moeilijke bouwdossiers. Een correcte man.”

Werelderfgoed

Luc Constandt werd waarnemend hoofd van de dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (DIRO). Na een carrière van bijna 40 jaar ging hij op 31 mei 2011 met pensioen. “Luc speelde een belangrijke rol in toonaangevende restauratieprojecten, zoals het Hof van Gistel en het Begijnhof.”

“Hij zorgde voor een naadloze afstemming tussen de visie van monumentenzorg en de uitvoering ervan op het terrein. Hij begeleidde de erkenning van Brugs werelderfgoed”, zegt schepen voor Monumentenzorg Mathijs Goderis.

“Mijn broer heeft niet alleen mee gezorgd voor een mooiere stad, hij was streng maar rechtvaardig in zijn adviezen, maar streefde ernaar om het respect voor het verleden bij een breder publiek ingang te doen vinden. Hij gaf vele lezingen en was medeauteur van De Brugse Gevelgids, Stenen Herleven en Brugge Herwonnen schoonheid. Een intelligent man met een ruime interesse in kunst. Hij heeft nog geschilderd”, vervolgt Marc Constandt.

Restauraties

Volgens Andries van den Abeele lag de verdienste van Luc Constandt in het feit dat hij huiseigenaars in de binnenstad kon overtuigen hun woningen te restaureren. “Hij gaf het goede voorbeeld met een pand in de Korte Winkel/Vlamingstraat.”

Acht jaar geleden trok de weduwnaar in bij zijn dochter in Moerkerke. Na zijn pensioen bleef Luc Constandt geëngageerd voor monumentenzorg. Hij werd bestuurder van de vzw Sint-Walburgakerk.