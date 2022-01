Leon Vansteenkiste, erecommissaris van de Wevelgemse politiezone, is op 95-jarige leeftijd overleden.

Hij was de weduwnaar van Maria Nollet die tien jaar geleden overleed, vader van Marc, Marleen en Maurice. De laatste jaren verbleef Leon in woon-zorgcentrum Sint-Camillus. De uitvaartliturgie vindt plaats op dinsdag 25 januari om 10.30 uur in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg).