Ereburger Bredene Gerard Vandenbogaerde overleden

Ereburger Gerard Vandenbogaerde is op vrijdag 31 januari op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was getrouwd met Suzanne Vergracht en vormde de derde generatie van het familiebedrijf Schrijnwerkerij Vandenbogaerde, dat sinds 1882 in Bredene gevestigd was.

Bredenaar in hart en nieren was Gerard Vandenbogaerde lang na zijn actieve carrière nog op talloze evenementen terug te vinden op de gemeente. Hij was, net als zijn familiebedrijf, dan ook vervlochten met Bredene. Immer minzaam en altijd oprecht geïnteresseerd in hoe het met zijn gesprekspartner ging, zo ging Gerard door het leven.

Het leverde hem eind jaren 90 de titel van ereburger op. Een titel die hij met trots droeg. Dat uitte zich in zijn steevaste aanwezigheid op zowat alle officiële plechtigheden van de gemeente. Alsof hij het zijn plicht als ereburger vond om erop aanwezig te zijn.

Die eretitel had hij natuurlijk ook en vooral gekregen voor zijn verdiensten voor de lokale economie. In 1979 nam hij het familiebedrijf, dat aan de Sluizenstraat gevestigd was, over van vader Kamiel. Na hem zouden zoon Marc en kleinzoon Robin nog Schrijnwerkerij Vandenbogaerde leiden. Enkele maanden geleden werd bekend dat het bedrijf, aan zijn vijfde generatie toe, de activiteiten staakte.

Behalve van zijn stiel hield Gerard ook van sport. De rijzige Bredenaar was in zijn tijd een bedreven volleyballer en een van de eerste boegbeelden van het roemrijke Breduinia Volley, dat hij samen met ereburgemeester Willy Vanhooren had opgericht. Later zou hij nog de koersfiets opnemen als lid van wielertoeristenclub Breduinia. Gerard liet zich graag onderdompelen in het lokale verenigingsleven, was een regelmatige bezoeker van heemkring Ter Cuere en was voorts ook 22 jaar penningmeester van de kerkfabriek St.-Theresia.

De uitvaart van Gerard Vandenbogaerde vindt plaats op donderdag 6 februari om 10.30 uur in de St.-Theresiakerk, Hendrik Consciencelaan in Bredene. (MM)