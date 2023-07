Ereburgemeester van Wervik Johnny Goos (80) is overleden

In het AZ Delta in Menen is ereburgemeester en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Johnny Goos (80) uit Wervik overleden. Hij was in de Tabaksstad twaalf jaar burgemeester.

Johnny Goos ging naar school in het koninklijk atheneum in Komen. Vanaf 1959 werkte hij in een weverij. Tussen 1961 en 1995 was Johnny Goos bediende bij de socialistische mutualiteit Bond Moyson. In 1976 nam hij voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van toen de BSP.

In 1994 was hij lijsttrekker voor toen de SP. Zetelde al die tijd in de oppositie, tot hij in 2000 burgemeester werd in een coalitie met de CVP. Goos was tussen 1995 en 1999 ook Vlaams volksvertegenwoordiger en zetelde van 1987 tot 1994 in de provincieraad.

Man van het volk

Johnny Goos was indertijd heel populair. Een man van het volk, die bekend stond voor zijn dienstbetoon. Zoals dossiers over de pensioenen van veel inwoners-grensarbeiders.

Wervik had indertijd een zingende burgemeester. Johnny Goos stond meermaals op het podium en zong graag covers van Frank Sinatra

De ereburgemeester was de echtgenoot van Rita Durnez en vader van Mylène zaliger en Claudia. Hij was de opa van Isaïe, Manon en Siebe.

De vlag aan het stadhuis op het Sint-Maartensplein hangt halfstok. Zaterdagmorgen vroeg zijn opvolger burgemeester Youro Casier (Vooruit) tijdens de officiële opening van de Gapersfeesten in Geluwe een minuut stilte ter nagedachtenis van Johnny Goos. Dat wordt ook zondag het geval tijdens de officiële opening van het belevingsplein de Steenakker. (EDB)