Ereburgemeester Daniël Lambrecht uit Kortemark is overleden

Op dinsdag 30 november is de alom bekende én geliefde ex-burgemeester Daniël Lambrecht op 88-jarige leeftijd in Roeselare overleden. Daniël heeft maar liefst 18 jaar, van 1977 tot 1995, de rol van burgemeester op zich genomen. In 2014 kreeg hij de titel van ereburgemeester.

Daniël Lambrecht werd geboren op 27 juni 1933 in Kortemark en was een rasechte Ellenaar. Hij was de vierde en voorlaatste telg van vijf kinderen uit het kroostrijke gezin van wijlen Marcel en Zulma Claeys. Zijn vader was smid van een smisse die dateerde uit 1680. Zijn moeder runde een winkel in ijzerwaren. Hij bleef zijn wijk trouw en woonde in de Ieperstraat, ook al brachten zijn studies en beroep hem nog op heel wat plaatsen.

Naast zijn politieke carrière was Daniël doctor in de Rechten en Geschiedenis en Professor Emeritus aan de Universiteit Gent. Hij was ook erevoorzitter van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek.

De laatste jaren van zijn rijkgevuld leven verbleef Daniël Lambrecht in het WZC Ter Berken, afdeling Strauss, in Roeselare waar hij dinsdag rustig is overleden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 8 december om 11 uur in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark. (Rouwleiding Logghe, Zarren/LTK)