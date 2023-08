Erebrandweerman André Denys overleden in Ingelmunster

Op vrijdag 11 augustus overleed Andreas alias André in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

De eeuweling zag het levenslicht in Roeselare, waar hij aan de stadsschool studeerde. Na de lagere school trok hij naar het Klein Seminarie in Roeselare. Op 19-jarige leeftijd studeerde hij af. Op 1 januari 1945 begon hij als bediende te werken bij de dienst militie in het stadhuis in Roeselare, waarna hij werd overgeplaatst naar het stedelijk slachthuis in Roeselare. Vanaf 1949 werkte André in het gemeentehuis in de Bruggestraat in Ingelmunster. In het begin was hij verantwoordelijk voor militie en bevolking. Na het overlijden van Michel Pillen kreeg hij de burgerlijke stand als bevoegdheid. André verhuisde nog voor twee maanden naar het nieuwe gemeentehuis in de Oostrozebekestraat. Op 1 maart 1985 ging hij met pensioen.

Van 1953 tot 1980 was André secretaris van het gemeentelijk brandweerkorps. Hij las graag historische boeken. Hij was gewezen Sergeant-Majoor van de brandweer, en gewezen actief lid bij de Gewapende Verzetsbeweging Roeselare 1940-1945. Hij was drager van diverse eretekens. Op 25 februari jl. werd André nog gevierd als eeuweling. Op zaterdag – precies op zijn verjaardag – was er een familiefeest in ’t Goed ter Couteren. Enkele dagen later vierde men de 100-jarige in het wzc Maria Rustoord. Hij overleed op vrijdag 11 augustus in de Sint-Jozefskliniek in Izegem, waar hij twee dagen eerder werd opgenomen.

Op 28 november 1947 trouwde André met Maria Herman, die op 31 mei 2022 overleed. Ze woonden vier jaar in Roeselare en verhuisden dan naar de Schoolstraat in Ingelmunster. In 1958 verhuisden ze naar de Meulebekestraat. In 2015 werd Maria opgenomen in het wzc Maria Rustoord en later vervoegde André haar daar. Hij was de vader van Georges (Hasselt) en Annie (Waterstraat). Hij had vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Het afscheidsmoment, met opstelling van de asurn, werd gehouden in familiale intimiteit op woensdagmiddag 23 augustus in de aula van het Uitvaartcentrum Snoeck in Izegem. (Patrick D./Uitvaartcentrum Snoeck)