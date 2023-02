Ere-gemeenteraadslid van Knokke-Heist Jan Vandepitte op 85-jarige leeftijd overleden

Op zaterdag 18 februari is ere-gemeenteraadslid en gewezen dijkgraaf Jean (Jan) Vandepitte op 85-jarige leeftijd overleden.

Het gemeentebestuur betuigt aan zijn echtgenote Gisèle Bonte, kinderen Jan, Beny en Geert en kleinkinderen zijn diepste medeleven. Men kan Jan nog tot donderdagavond 23 februari een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen bij Uitvaartzorg Bleyaert, Kalvekeetdijk 181A in Westkapelle, telkens van 14 tot 18 uur. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 februari om 10.30 uur in de Sint-Margaretakerk op het Maurice Lippensplein in Knokke. De mis wordt voorgegaan door priester Willy Snauwaert en muzikaal opgeluisterd door het koor Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Ad Van de Wege en Erwin Neve aan de piano en het orgel.

Politieke loopbaan

Naast zijn drukke professionele loopbaan als landbouwer, nam Jan Vandepitte diverse politieke mandaten op. Zijn carrière startte op 3 januari 1983 als gemeenteraadslid voor de CVP. Van 1989 tot 2013 zetelde hij in de gemeenteraad namens de groep Gemeentebelangen van burgemeester Graaf Leopold Lippens. In de loop van zijn 30 jaar lang engagement als gemeenteraadslid, bekleedde hij nog een 30-tal andere bestuursfuncties.

Hoewel hij ook actief was in sociaal-culturele materies (bestuurder WZC O.L.V. van Troost, Cultuurcentrum Knokke-Heist…), zette hij zich vooral in op het vlak van landbouw, milieu en waterbeheer. Zo begon Jan Vandepitte op 19 april 1988 zijn polderloopbaan als adjunct-dijkgraaf bij de Zwinpolder en fungeerde er van 1995 tot 2006 als dijkgraaf.

Oostkustpolder

Sinds 2011 zetelde hij als gezworene in het bestuur van de Oostkustpolder. Samen met burgemeester Graaf Leopold Lippens klopte hij meermaals bij de hogere overheid aan om de nodige pompen met voldoende capaciteit te plaatsen langs het Leopoldkanaal. Naast zijn deskundigheid werd hij ook gewaardeerd omwille van zijn engagement en diepe betrokkenheid om andere collega’s landbouwers te helpen bij landbouwschade. “Jan was een zeer gedreven, plichtsbewust en punctueel gemeenteraadslid en dijkgraaf. Als raadslid was hij nog iemand van de oude stempel maar bij de vele, vaak lange gesprekken die ik met hem voerde, heb ik veel geleerd”, weet burgemeester Piet De Groote.

“En… hij had het uiteindelijk altijd bij het rechte eind! Als dijkgraaf kende hij de waterlopen in onze streek op zijn duimpje en waakte hij als een bezorgde huisvader over een optimaal peilbeheer. Dat onze gemeente en polders grotendeels gespaard zijn gebleven van natte voeten en overstromingen is hoofdzakelijk te danken aan de deskundigheid en visie van Jan Vandepitte. Hij heeft in het nemen van beslissingen in het polderbestuur altijd grote moed vertoond door de tweestrijd tussen landbouw en milieu te overstijgen. Jan deed dit door de polder niet enkel door een landbouwersbril te bekijken, maar een veel ruimer plaatje voor ogen te houden waarbij zelfs af en toe de landbouwbelangen in het defensief waren ten voordele van groen en landschap.”

“Wat de waterproblematiek betreft, een uiterst moeilijke evenwichtshouding, maar waar hij zich als expert toch manifesteerde als een zeer waardevolle kracht die met gefundeerde langetermijnoplossingen voor de dag kwam. We hebben Jan op 30 september 2021 namens het gemeentebestuur in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark nog gehuldigd voor zijn drie decennia lang engagement. Knokke-Heist verliest dan ook een gerespecteerd en gewaardeerd inwoner!” (DM)