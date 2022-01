Ere-commissaris Leon Vansteenkiste op 95-jarige leeftijd overleden

Ere-commissaris Leon Vansteenkiste is op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de weduwnaar van Maria Nollet die tien jaar geleden overleed. Op het werk was hij altijd stipt en gekleed in onberispelijk uniform. Daarnaast was hij vooral een familieman die de liefde voor het vlas nooit losliet. Na Gerard Baekelandt twee weken geleden verdwijnt opnieuw een politieagent uit het Wevelgemse korps van weleer.

In enkele publicaties van het tijdschrift Wibilinga beschreef Leon Vansteenkiste zijn verknochtheid aan de het vlas en de vlasstiel.

“Zelf begon hij als 14-jarige in het vlas te werken bij zijn vader Jules die meesterknecht was”, vertelt zoon Marc. “De liefde voor het vlas en de boerenstiel is nooit verdwenen. De kennissen die hij op latere leeftijd opzocht, hadden van dicht of ver iets te maken met het vlas. In 1957, toen ik werd geboren, koos hij ervoor om veldwachter te worden in Wevelgem. Bij de fusie in 1976 werd die functie afgeschaft en werd hij politieagent. Hij behaalde het brevet van officier en na examens werd hij adjunct-commissaris. Toen commissaris Roger Claus met pensioen ging volgde hij hem op.”

Collega’s Roger Vanhauwaert en Luc Demeulemeester herinneren zich hem als een volksmens. “Leon was altijd blijgezind”, zegt die laatste.

“Het was een makkelijk persoon, maar je moest er wel piekfijn uitzien. Zelf verscheen hij steeds pico bello op het appel, in wit hemd en met manchetten.”

Vinkensport

Na zijn pensioen richtte Leon zich volledig op zijn hobby, de vinkensport. “Hij was er goed in voor zover ik me herinner”, zegt zoon Marc. “Hij behaalde toch meerdere titels en prijzen. Ik zie hem nog thuiskomen met een ruiker plastieken bloemen die hij trots aan mijn moeder presenteerde. Die had duidelijk liever echte bloemen, en de ruiker verdween naar het werkhok! De liefde voor het vlas en het boerenleven bleven wel, net zoals zijn interesse in alles wat met WO II te maken had. Hij had die oorlog natuurlijk als jongeling meegemaakt.”

Leon was de echtgenoot van Maria Nollet en vader van Marc, Marleen en Maurice. De laatste jaren verbleef hij in het woonzorgcentrum Sint-Camillus. De uitvaartliturgie vond plaats op dinsdag 25 januari.