Enkele weken na verloving, moet Hilde na dodelijk ongeval afscheid nemen van haar Andy: “Hij is de meest fantastische mens die ik ooit heb ontmoet”

De verslagenheid na het dodelijk ongeval in de Koningsstraat in Hooglede waarbij Andy Dejonckheere (50) zondagmorgen het leven liet, is groot. Dejonckheere was erg geliefd in Hooglede. Hij was een muziekkenner die nog steeds plaatjes draaide op feestjes, gaf tot in maart les in Sint-Idesbald en werkte ook nog eens als vrijwilliger bij de Hoogleedse brandweer. Twee weken geleden had hij zijn vriendin nog ten huwelijk gevraagd.

Andy Dejonckheere was zondagmorgen in alle vroegte op weg naar huis van een verjaardagsfeestje toen hij op enkele honderden meters van zijn woning in de Koningsstraat om een onduidelijke reden – het parket gaat uit van een stuurfout – van de weg afweek en een bloembak die op een parkeerstrook langs de weg opgesteld stond, schampte. Hij kwam daardoor ten val en knalde met zijn lichaam vol tegen de bloembak. Buurtbewoners werden opgeschrikt door de knal en verwittigden meteen de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar daar bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Echte volksvriend

Een dag later is het verdriet bij de familie van Andy, die ook vier kinderen had, enorm. En niet in het minst bij zijn verloofde Hilde Besseleers. “We kenden elkaar al een zestal jaar”, vertelt ze. “Daarvan waren we het overgrote deel ook een koppel. Andy is de meest fantastische mens die ik ooit heb ontmoet. Hij was er voor iedereen. En in de eerste plaats voor zijn kinderen. Hij was een fantastische papa.” Ze wordt daarin bijgetreden door Andy’s ouders. “Hij deed alles voor de kinderen, voor de brandweer, voor zijn vrienden. Voor iedereen eigenlijk. Hij was enorm graag gezien, een echte volksvriend. Als hij kon helpen, dan deed hij dat ook. Behulpzaam, zo was hij ten voeten uit.”

Andy had samen met Hilde ook erg mooie plannen in het vooruitzicht. Enkele weken geleden had hij haar immers ten huwelijk gevraagd op een gezamenlijk verjaardagsfeest. Daarnaast waren ze volop aan het verbouwen en zouden ze binnenkort dan ook gaan samenwonen. Aan die dromen en plannen komt nu abrupt een einde. “Hij was net terug enorm gelukkig”, aldus Hilde.

Gewaardeerde brandweercollega

Op de plaats van het ongeluk werden bloemen neergelegd. © TM

Ook zijn collega’s van de brandweer zijn in een diepe rouw gedompeld door Andy’s dood. “Dit is een zware klap”, vertelt Johan Wardenier, postoverste in Hooglede. “Hij zat al sinds 1994 bij de brandweer. Even verhuisde hij naar Kortemark, maar in 2012 kwam hij na een kort intermezzo terug bij het korps. Hij had dus wel al wat jaren op de teller.”

Wardenier omschrijft Dejonckheere als een bezige bij. “Hij was altijd met vanalles bezig. Toch maakte hij altijd nog tijd vrij voor de brandweer. Andy was dan ook een zeer gewaardeerde collega. We zullen hem zeker en vast missen.” De leden van het korps zullen dinsdagavond een korte herdenking op de plek van het ongeval. Ook heel wat andere brandweerposten uit de streek betuigden al hun medeleven.

Voor de Brandweerzone Midwest is het al de tweede zware klap op een half jaar tijd. In december van vorig jaar overleed immers ook al Sam Vandendriessche (29) na een motorongeval.