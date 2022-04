Enkele tientallen mensen komen samen bij mural van Arno op gevel van Oostendse Stadhuis

De hele dag al hebben mensen zondag bloemen neergelegd voor de mural die de Britse artieste Helen Bur in 2020 maakte voor The Crystal Ship op de gevel van het Oostendse Stadhuis. Zondagavond werden zijn bekendste nummers er gespeeld. Heel wat mensen trokken dan ook richting Stadhuis.

Elke avond, telkens om 19, 20 en 21 uur, zullen Arno’s bekendste nummers afgespeeld worden ter hoogte van het portret van Arno. Bovendien wordt de mural de komende dagen uitgelicht. Heel wat mensen, Oostendenaars en mensen die op bezoek waren in de stad, waren zondagavond aanwezig ter hoogte van het Oostendse Stadhuis.

Tijdens de eerste sessie doken al heel wat mensen op. Samen luisterden ze onder andere naar O la la la… c’est magnifique en Les filles du bord de mer. Mensen kwamen er op hun eigen manier afscheid nemen van de Oostendse artiest. Onder hen Noël Nerinckx en Marleen Ribbens uit Zottegem. “Wij zijn dit weekend toevallig in Oostende en net nu sterft Arno terwijl wij in zijn geboortestad zijn”, duidt Marleen. “Logisch dan dat wij als fans naar hier afzakken. We wilden er absoluut bij zijn. Arno was in vele ogen een held op het podium. Zijn muziek is van onze tijd. Zijn overlijden was geen verrassing, maar komt toch nog hard aan. Het heeft ons erg aangegrepen. Als artiest heeft hij ons land op de kaart gezet.”

Het is duidelijk dat Arno de volgende dagen, weken en misschien zelfs nog maanden hét gespreksonderwerk zal zijn in de badstad. Arno is dan wel overleden, toch leeft hij meer dan ooit in zijn geboortestad.