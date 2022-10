Energiecrisis maakt ook crematies duurder: “Onze energiefactuur is maal zes gegaan”

Hoge energieprijzen en een uit de pan swingende inflatie zorgen ervoor dat de West-Vlaamse crematoria hun prijzen binnenkort zullen optrekken. Tegelijk gaan ze op zoek naar manieren om energiezuiniger of groener te werken.

West-Vlaanderen telt drie crematoria. De Blauwe Toren in Brugge is sinds 1992 actief en verzorgd jaarlijks een goeie 5.000 crematies. De Kortrijkse collega’s van Uitzicht gingen in 2011 van start en behandelen 4.500 crematies per jaar. Het Polderbos in Oostende is dan weer sinds maart vorig jaar aan de slag en werkt om en bij de 2.200 crematies per jaar af.

Maar de ovens draaiende houden kost steeds meer geld, klinkt het. “Onze drie ovens werken op aardgas”, stelt Johan Sabbe, directeur van Uitzicht. “De energiekost per crematie is in drie jaar tijd bijna verzesvoudigd: van 25 euro naar 135 euro. Dat weegt door.”

“Na Nieuwjaar stijgt de gemiddelde prijs van 535 naar 595 euro. Fijn is dat niet, maar er is geen andere keuze” – Johan Sabbe, crematorium Uitzicht Kortrijk

Die hogere kost vertaalt zich per 1 januari in een iets hogere totaalprijs voor de klant. “We evalueren onze prijzen jaarlijks. Na Nieuwjaar zal de gemiddelde prijs van 535 stijgen naar 595 euro. Op die manier willen we de inflatie van elf procent mee in rekening brengen. Fijn is dat niet, maar tegelijk is er geen andere keuze.”

Licht verlies

2022 wordt volgens Johan Sabbe het eerste jaar in de geschiedenis van Uitzicht die rode cijfers zal achterlaten. “We zullen met een licht verlies eindigen”, stelt hij.

“Maar we willen een crematie tegelijk ook betaalbaar houden. Daarom gaan we op zoek naar manieren om minder gas te verbruiken en onderzoeken we ook waar we zonnepanelen kunnen plaatsen. Ook het elektrificeren van onze ovens is een optie. Sowieso moeten we tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 55 procent naar beneden krijgen.”

Johan Seynaeve van het Polderbos treedt zijn Kortrijkse collega bij. “Momenteel draaien wij break-even, maar in anderhalf jaar tijd is onze energiefactuur maal drie gegaan. Deze zomer was dat zelfs even maal zes. Onze twee ovens zijn een recente en erg dure investering. Die vervangen door elektrische exemplaren is dus niet aan de orde.”

“Onze twee ovens zijn een recente en erg dure investering. Die vervangen door elektrische exemplaren is dus niet aan de orde.” – Johan Seynaeve, crematorium Polderbos Oostende

Ook in Oostende overwegen ze om begin 2023 de prijzen licht te laten stijgen. “Tegelijk denken we er ook aan om ons sociaal tarief uit te breiden naar een bredere categorie en ons niet enkel te beperken tot wie via het OCMW naar ons is doorverwezen.”

Vast tarief tot eind 2023

De Blauwe Toren in Brugge heeft vier ovens die eveneens op aardgas werken, maar verkeert in een iets andere situatie dan Kortrijk en Oostende.

“Wij hebben nog een vast tarief tot eind 2023”, legt woordvoerder Marysia Kluppels uit. “Maar we wapenen ons wel voor wat komt. We onderzoeken volop hoe we groener en zuiniger kunnen opereren.”

De crematoria hopen unisono dat de energieprijzen – en dan vooral die van aardgas – zo snel mogelijk naar beneden duiken. “Beter nieuws zouden we niet kunnen krijgen.”