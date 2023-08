Emotioneel (eerste) afscheid van verongelukte Inès (15): “Vaarwel, kleine vallende ster”

Bij uitvaartdienst Messiaen in Oostrozebeke werd donderdagnamiddag afscheid genomen van de betreurde Inès Moula (15) tijdens een christelijke dienst. Ze liet het leven bij een zwaar ongeval in Wielsbeke. Morgen vrijdag 25 augustus volgt in de moskee van Desselgem ook nog een dienst voor de moslimgemeenschap. Vrijdag wordt Inès dan begraven in Wielsbeke.

Inès Moula(y) – het gaat om de westerse schrijfwijze van haar naam – verloor maandag het leven toen ze werd aangereden terwijl ze met haar mama Farah op een boogscheut van huis in Wielsbeke op de bus stond te wachten. Een bestelwagen raakte van de baan af en richtte een menselijke ravage aan. Voor Inès kon geen hulp meer baten, mama Farah herstelt momenteel van haar zware verwondingen in AZ Groeninge in Kortrijk. Ze kon de dienst voor haar dochter dus niet bijwonen. Er bleef letterlijk een stoel voor haar open, de dienst werd ook gefilmd zodat mama die later nog eens kon bekijken.

Pluspapa Hugues Eliat, die twee jaar geleden trouwde met Farah Debbar en die ook de ouderlijke zorgen over Inès (15) en haar zusje (12) op zich nam, stond er op dat er ook een zegening van de kist werd gedaan. De voorganger bediende zich van de christelijke rituelen, waarna enkele mensen het woord namen, allen in het Frans zodat alle zowat 80 aanwezigen het zouden begrijpen.

Inès werd er afgeschilderd als een jonge vrouw die al wat had meegemaakt in haar leven, maar die klaar was om er hier in ons land het beste van te maken, ondanks dat ze nog altijd niet haar juiste papieren had. Ze was ook de bron van vreugde van haar mama Farah. Net als haar zus Nina. Na de dienst bleef Nina ook lang afscheid nemen aan de kist, een pakkend moment.

Ook een nonkel van de familie nam het woord, Inès werd er omschreven als een tof nichtje en de dochter die ook haar pluspapa de nodige vreugde gaf, dat bewees ook het laatste bericht dat ze hem gestuurd had.

Vrijdag volgt de tweede afscheidsdienst van Inès, daarna wordt ze in Wielsbeke begraven.