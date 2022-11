Emotioneel afscheid van vermoorde Ona en Maud: “Jullie zullen altijd fonkelen aan de hemel”

Honderden mensen namen vrijdagochtend afscheid van Maud en Ona, amper 8 en 5 jaar oud, in een bomvolle Sint-Eligiuskerk van Ruddervoorde bij Oostkamp. De zusjes werden anderhalve week geleden door hun vader Chris Vanhaverbeke om het leven gebracht.

Het gezinsdrama dat zich op woensdag 16 november op de boerderij met vakantiewoning in de Sijslostraat in Waardamme afspeelde, zindert anderhalve week later in heel Vlaanderen nog na. Chris Vanhaverbeke vermoordde er zijn twee dochtertjes Ona (5) en Maud (8). Het nieuws ging als een schokgolf door het hele land.

De Sint-Eligiuskerk in de Oostkampse deelgemeente Ruddervoorde zat vrijdagochtend dan ook afgeladen vol met familieleden, vrienden, kennissen, klasgenootjes en sympathisanten die Ona en Maud een laatste groet wilden brengen. De kistjes van de zusjes, spierwit en met een roze plaatje waarop hun naam staat, werden iets voor 10 uur de kerk binnengedragen, hun mama en grootouders achter hen.

Rollercoaster van emoties

De oma van de twee meisjes nam het woord bij de start van de uitvaart. “Waarom, waarom, waarom? Waarom kon één iemand met een afschuwelijke daad het leven van onze Maud en Ona beëindigen?”, vroeg ze zich af. “Jullie waren zulke vrolijke, opgewekte kindjes. Gek op het werk op de boerderij bij de varkentjes. Jullie zullen altijd blijven fonkelen aan de hemel.”

Pastoor Rik Verbeke had het over een periode van intens verdriet. “Het was voor heel Ruddervoorde een rollercoaster van emoties. Onze gemeenschap vond elkaar in onwezenlijk verdriet, met veel vragen en weinig antwoorden. Maar we zijn ook dankbaar dat we deze meisjes mochten kennen.”

Kaarsje

Ook de juffen van Maud en Ona spraken de volle kerk toe. “Wat een moeilijke week. Hier zijn echt geen woorden voor. Jullie zullen altijd deel blijven uitmaken van onze school”, klonk het. De klasgenootjes van de meisjes zaten vooraan in de kerk en plaatsten een tekening vol vlinders naast de kisten van de zussen.

Naast het altaar stond een mooi portret van Ona en Maud, geflankeerd door hun rubberen laarzen die ze zo vaak op de boerderij droegen. Op het einde van de viering staken alle aanwezigen een kaarsje aan, om de zusjes te eren.

Vader Chris Vanhaverbeke zelf bleef weg van het afscheid.

Wat er zich exact afgespeeld heeft op de boerderij in Waardamme, wordt momenteel nog druk onderzocht. Zeker is dat zijn vrouw Astrid enkele maanden daarvoor de woning verlaten had en dat Vanhaverbeke het daar bijzonder moeilijk mee had. Met de scheiding, de financiële regeling daarvan, maar vooral met het omgangsrecht met de twee dochtertjes.

Hij zag de meisjes alleen op woensdag en zaterdag en wilde dat graag veranderen naar een week-om-weekregeling. Op maandag 14 november boog de familierechter zich daarover maar nam nog geen beslissing. Twee dagen later waren de meisjes dood.

De redactie van De Krant van West-Vlaanderen wenst iedereen die Ona en Maud in het hart draagt, oprecht medeleven toe.

Ook burgemeester Jan de Keyser van Oostkamp was op de afscheidsplechtigheid. Enkele mensen van het Rode Kruis waren aanwezig, mocht iemand onwel worden. © Kurt Desplenter