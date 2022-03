Emotioneel afscheid van Sara (34) die bij ongeluk in Nieuwpoort om het leven kwam: “Het zonnetje dat door iedereen graag gezien werd”

Vrijdagvoormiddag namen vrienden, familie en collega’s in Roeselare afscheid van Sara Geeraert (34). Ze kwam vorig weekend bij een dramatisch ongeluk in Nieuwpoort om het leven, samen met haar goede vriend Davy Callewaert (28). “Mijn kleine grote zus, ons Ardennenkind, het is onwezenlijk dat je er niet meer bent.”

Sara sprak vorige week vrijdag met haar goede vriend Davy af in Nieuwpoort. Na een restaurantbezoek vertrok het duo samen met de auto. Maar in de omgeving van de Noorderhavenoever sloeg het noodlot toe. Door de hevige mist belandde het voertuig in de IJzer. Toen 24 uur later nog niemand iets van hen vernomen had, werd alarm geslagen. Duikers van de brandweer troffen de wagen zondagnacht aan.

De verslagenheid bij de vrienden en familie was enorm. “Sara en Davy waren geen koppel, maar de laatste tijd spraken ze veel af”, vertelde haar zus Shanna Geeraert. “Ze kwamen heel goed overeen en hadden misschien wel een mooie toekomst samen. Maar wie zal het nu nog zeggen? Het is gewoon verschrikkelijk en niet te vatten.”

Liefdevol karakter

Het emotionele afscheid van Sara vond op vrijdag 11 maart plaats in een volle aula van Uitvaartzorg Commeyne in Roeselare. Ouders Marino Geeraert en Katrien Eeckhout en zus Shanna probeerden hun onmenselijk verdriet in woorden om te zetten. “We waren twee handen op een buik en spraken elkaar dagelijks over de kleine en grote dingen ins ons leven”, zei Shanna. “Af en toe braken we de week en gingen we samen op stap. Je enthousiasme en liefdevol karakter was uniek. De laatste jaren had je jouw hart verloren in de Ardennen, je werd ons Ardennenkind. Maar je was vooral het zonnetje in mijn leven, dat helaas nooit meer zal schijnen.”

Altijd met de glimlach

Jeugdvriend Guillaume vertelde dat Sara er graag bij was. “Het was daarom ook vreemd dat er vorige week zaterdag geen reactie kwam op onze berichten. Het nieuws kwam als een shock en het ongeloof is nog steeds aanwezig. Je werd door iedereen graag gezien en zal door iedereen enorm hard gemist worden.”

Sara werkte bij Basic-Fit als regiomanager voor Oost- en West-Vlaanderen. Ook daar laat het ongeluk een enorme leegte na. “Na verschillende opleidingen werd je stap voor stap de fantastische people manager die je was. Sara ging voor haar team door het vuur en bleef bescheiden. Een medewerker waar elk bedrijf en alle collega’s van dromen, en altijd met de glimlach”, zei directeur Tom Van Eetvelde.

De begrafenis van haar vriend Davy Callewaert vindt morgen om 10 uur plaats in de Sint-Blasiuskerk aan het Dorpsplein in Lendelede.