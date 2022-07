Emotioneel afscheid van Marthe (23) uit Rumbeke die stierf bij zwaar ongeval: “We weten dat je altijd voor ons zal zorgen”

Zaterdagochtend vond de uitvaartplechtigheid van Marthe Hanssens, de 23-jarige vrouw uit Rumbeke die vorige week om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Roeselare, plaats.

De uitvaart ging door in beperkte kring in de kerk, maar de dienst kon ook gevolgd worden op een weide achter Het Eksternest langs de Bergstraat. Het werd een emotioneel afscheid, doorspekt met mooie getuigenissen over de graag geziene jonge vrouw.

Zwaar ongeval

In de nacht van vrijdag op zaterdag 25 juni kwam Marthe Hanssens om het leven bij een zwaar ongeval in de Meensesteenweg in Roeselare. Een 24-jarige autobestuurder was aan het driften op de vlakbij gelegen rotonde en verloor de controle over het stuur van zijn wagen.

Hij schepte aan hoge snelheid Marthe, die net kwam aangefietst, op. De jonge vrouw overleed ter plaatse. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en cannabis te zijn.

Bij het begin van de uitvaart nam vader Philippe het woord. “Liefste Marthe, ik voel je hand op mijn schouder. Je had de lach van jouw papa, de liefde van jouw mama. Je was een raspaardje, vol temperament en energie. Je was zo gevoelig, zo kwetsbaar en zo empathisch. Je was gelukkig als de anderen rond je gelukkig waren. We geloven dat je verder leeft in een andere wereld waar je ze nog meer nodig hebben. We gaan je heel hard missen.”

Pakkende getuigenissen

De mooie woorden luidden een uitvaart vol pakkende getuigenissen in. Zo werden er ook woorden van Arthur en Simon, de broers van Marthe, voorgelezen.

“Wat zijn we blij dat we zijn opgegroeid met een zus als jij. Je was vaak weg naar verre oorden, maar toch was je steeds dichtbij. Jouw aanwezigheid werd plots een afwezigheid. We missen je verschrikkelijk hard, maar we weten dat je altijd voor ons zal zorgen zoals je vroeger steeds deed.”

Marthe was een avonturierster, iemand die honderd procent genoot van elke dag. Zo reisde ze onder andere naar Argentinië en Costa Rica. Uit getuigenissen van haar nichten en neven bleek dat ze ook een echt familiemens was en met elk van hen een intense band had.

Ook voor haar vele vrienden stond ze telkens klaar. Onder andere haar beste vriendin die ze leerde kennen tijdens een reis in Argentinië getuigde over hun speciale vriendschap. “Ik zal jou en de vele mooie herinneringen nooit vergeten.” Marthe werkte de voorbije maanden als zorgondersteuner, maar zou in september samen met haar neef internationaal business management gaan studeren.

Honderd mensen volgen mee

In de kerk op de Zilverberg namen de familie en naaste vrienden afscheid van Marthe. De dienst werd ook gelivestreamd en kon zowel van thuis uit als van op een weide achter het Eksternest in de Bergstraat, waar het gezin Hanssens woont, gevolgd worden. Ruim honderd mensen volgden de uitvaartdienst er op een groot scherm.