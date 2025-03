Emotioneel afscheid van geliefde journalist Eddy Lippens (54): “We zullen je energie en lach zo hard missen”

“Eddy, lieve vader, lieve zoon, lieve broer, wat zullen we je missen, jongen. 54 jaar – te vroeg, veel te vroeg.” Vrijdag verzamelden familie, vrienden en collega’s in de aula Memoria in Zwevegem om afscheid te nemen van Eddy Lippens. Een man met een kwinkslag, een sportkenner, een vakman in het houtatelier, een journalist met een vlotte pen. Een vriend, een collega, een familieman. Maar ook: een geliefde en toegewijde medewerker van KW. “Eddy, als elke druppel kon zeggen hoezeer we je missen, dan regende het elke dag”, vat zijn familie het samen.

Eddy Lippens werd geboren in Waregem op 15 september 1970 en is overleden in Gent op 28 februari. Hij was de tweede van vier kinderen, groeide op in Desselgem en vond zijn weg in de journalistiek en fotografie. Zijn stem galmt nog na in de wandelgangen van Roularta. “Geef mij maar veel werk, ik doe het graag”, zei hij steevast. Zijn passie voor sport, zijn humor en oprechte aanwezigheid maakten hem geliefd bij velen. Zijn zangtalent? Groots. ‘Ik mis je zo’ van Will Tura klonk als een eerbetoon dat paste bij het groot verlies.

Op 17 februari sloeg het noodlot toe. Eddy werd geveld door een hartaderbreuk en vocht elf dagen lang voor zijn leven. Op 28 februari verloor Zuid-West-Vlaanderen een bijzonder mens. Zijn familie, vrienden, collega’s en zijn lezers blijven verweesd achter.

Een roeping

Met een diepgewortelde passie voor (sport-)journalistiek en fotografie bracht Eddy verhalen tot leven. Niet zomaar artikels, maar verhalen met een ziel, met een mens achter de woorden. Sinds een dertiental jaar leverde hij een opmerkelijk grote bijdrage aan de Krant van West-Vlaanderen als persmedewerker. Het was een roeping, naast zijn baan in het houtatelier. Hij gaf mensen een stem, een duwtje in de rug, soms een vleugje troost. Vooral in de sportwereld was hij een bekend gezicht. Basketbal, volleybal, atletiek, darts… Ook de minder bekende sporten kregen zijn volle aandacht. Hij stond altijd klaar, luisterde met een open hart en schreef met een pen die warmte uitstraalde.

Groot hart

Wie Eddy kende, wist hoe onvoorwaardelijk zijn genegenheid was. “Je had een groot hart voor de mensen rondom je, voor de verenigingen die je met zoveel toewijding ondersteunde”, klonk het tijdens de dienst. “Jouw energie, jouw lach, je dolle fratsen… ze zullen gemist worden. Nu rest ons die pijnlijke stilte, een leegte die met geen woord te vullen valt, met geen pen te beschrijven is. Je leven brak als een roos in de storm, veel te vroeg, veel te onverwacht.”

“Lippie was geliefd door iedereen” – goede vriend en collega Christian

Bij Sibomat, waar Eddy 27 jaar werkte, heerst verslagenheid. “Eddy had inzicht, werkte efficiënt, was een vakman en een vriend. Een helpende hand, een man met humor en een gouden stem.” Christian, een goede vriend en collega, vult aan: “Hij plaagde graag, zong in het atelier en schreef niet alleen voor de krant, maar ook voor het bedrijf. Lippie, geliefd door iedereen.”

Leven tussen woorden en sport

Van basket tot darts, Eddy liet overal sporen na. Zijn laatste artikel? Niet kunnen afmaken, maar ‘You’ll never walk Alone’ zegt genoeg. Zijn zoon Mathis was de rode draad in zijn leven, zijn god. Eddy laat een wereld van dierbaren achter, een netwerk van vrienden en collega’s die hem met bewondering kenden. Zijn stem en verhalen blijven in ons hart zingen. ‘One moment in time’… en wat een moment was het. Bedankt, Eddy.