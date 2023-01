Emotioneel afscheid van geliefde dorpsslager Rik (59) in Beernem

“Het gemis is te hard om onder woorden te brengen. Te pijnlijk om te voelen. De realiteit dringt nog steeds niet helemaal door. Je was bijzonder graag gezien en was een prachtmens, op zoveel manieren.” In Beernem is zaterdagochtend op een emotionele manier afscheid genomen van Rik Van Hoecke (59). De dorpsslager kwam één week eerder om het leven bij een tragisch jachtongeval. Zijn dochters, vrouw en vrienden spraken mooie woorden. De Sint-Amanduskerk was te klein om iedereen een plaats te geven.

Het besef dat Rik er niet meer is, dringt bij veel mensen nog niet door. ‘Den beenhouwer van ‘t veld’, zo zal hij voor eeuwig en altijd herinnerd worden. En als een held voor zijn kleinkinderen. Want behalve een geliefde beenhouwer, was Rik Van Hoecke (59) in de eerste plaats een echte familieman. “Iemand die kon genieten van de kleine dingen in het leven”, kwam meermaals terug in de getuigenissen. In de Sint-Amanduskerk konden heel wat mensen hun tranen niet bedwingen. De kerk was zelfs te klein om iedereen een plaats te geven.

Rik Van Hoecke kwam op nieuwjaarsdag om het leven bij een tragisch jachtongeval. Twee dagen voor zijn 60ste verjaardag. Hij stierf naast een veld in Oostveld bij Oedelem aan een schotwonde van zijn eigen wapen. Het nieuws sloeg in als een bom in Oostveld, maar ook in Kleit bij Maldegem, waar hij opgroeide. De beenhouwersstiel, het jagen, het voetballen en het barbecueën: Rik had in zijn leven heel wat passies. Maar bovenal was hij een familieman. Tijdens zijn uitvaart zaterdag spraken zijn dochters mooie woorden. “Het verlies is te hard om onder woorden te brengen. Te pijnlijk om te voelen. Bij het idee dat je niet meer thuiskomt, krijgen we het benauwd. De realiteit dringt nog steeds niet helemaal door”, klonk het. “Op 1 januari werd het voor ons veel vroeger donker dan de avond viel. Je was een prachtmens op zoveel manieren. Ik weet niet waar te beginnen of eindigen. Je stond altijd voor iedereen klaar, zonder oordeel. Papa, je was bijzonder graag gezien. Een begrip in de streek. ‘Den beenhouwer van ‘t veld’, zo kenden de mensen je. Maar behalve dat, was je ook graag gezien om wie je was. Je had nog zoveel plannen, wat hadden we ze graag met je gedeeld.”

Tijdens de getuigenissen werd Rik ook geprezen als grootvader. “Je kleinkinderen waren je grote trots. Voor hen ben je altijd een held. Papa, ik zie je graag en zal je zo hard missen. Ik hoop dat we met onze familie lichtpuntjes blijven vinden en je ons hart blijft beroeren.”

De echtgenote van Rik had het zichtbaar moeilijk. “Je kleinkinderen waren je alles. Als ze de winkel kwamen binnengestormd, verscheen er een glimlach op je gezicht. Je was zo fier op hen en op je drie dochters en schoonzonen. Op je hele familie. Mijn man, met een hart van goud, wat zal ik je missen. Niks zal nog hetzelfde zijn. Samen met onze fantastische dochters zal ik de warmte in ons gezin houden. Ik zie je zo graag.” (MM)

Lees ook…

Oostveld in rouw na tragische dood van dorpsslager Rik: “De receptie wordt een soort eerbetoon aan Rik”

Ondanks tragisch overlijden van slager Rik (59) gaat nieuwjaarsdrink naast slagerij tóch door: “Als eerbetoon”

Dorpsslager Rik komt twee dagen voor zestigste verjaardag om het leven na ongeval met jachtgeweer