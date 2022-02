Emilienne Vercruysse-Haghebaert overleden

Voormalig CVP-schepen Emilienne Vercruysse-Haghebaert is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden.

Emilienne Haghebaert was huisvrouw en actief bij de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV). Het ACW vroeg haar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 : ze werd voor de CVP gemeenteraadslid in 1983. Tussen 1989 en 1994 was ze schepen voor cultuur. Ze was één van de bezielers van De Vrienden van de Stedelijke Musea en was ook nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe bibliotheek aan de Wellingtonstraat. Ze was ook 26 jaar lang provincieraadslid voor de CVP.

Na haar politieke carrière was ze aktief bij Okra, waar ze arrondissementeel voorzitter was. Emilienne Vercruysse-Haghebaert overleed in woonzorgcentrum Ponton en laat echtgenoot Luc, kinderen Marie-Anne, Hilde, Lieve en Jan, 11 kleinkinderen en 16 achter kleinkinderen na. In de politiek en daarbuiten zal Emilienne Vercruysse-Haghebaert herinnerd worden als minzaam en liefdevol. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 2 maart om 10.30 uur in de Sint Catharinakerk op de Konterdam. (EFO)