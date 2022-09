Emile Vandaele overleden

Emile Vandaele werd geboren in Sint-Eloois-Vijve op 10 mei 1929 en overleed in het AZ Maria Middelares in Gent op 11 september.

Hij werd 93 jaar. Emile was de echtgenoot van Christianna Vanacker en papa van Bart (Hilde Beel), Leen, Annemieke (Rik Buyse), Stien (Bernard Van Canneyt), Philip (Nele Donckels), Mark (Griet Lambert), Peter (Griet Kindt) en Katelijn (Lode Degroote). Hij had 21 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen.

Emile heeft een opmerkelijke loopbaan. Hij begon zijn carrière bij textielbedrijf Bekaert en startte met een textielfabriek in Australië. Hij is ook stichter en medestichter van Ter Molst nv, Ter Molst International nv, De Vier Weverkens nv en Euromonta nv. Hij was een inspirerende ondernemer voor diverse vennootschappen en ook adviseur voor de Belgische Dienst van Buitenlandse Handel. Op 65-jarige leeftijd verkocht hij zijn bedrijf Ter Molst om te genieten van welverdiende rust. “In de winter woonden ze in Koksijde en in de zomer in de Ardennen”, aldus zijn zoon Mark. Het ouderlijke huis was in de Molstenstraat in Oostrozebeke.

De plechtige afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 17 september om 11 uur in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen in Koksijde, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats in de Grotstraat op de Ginste in Oostrozebeke. (CLY)