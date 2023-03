Emeritus-Hoogleraar en ereburger van Langemark-Poelkapelle Johnny Devreker overleden

Op maandag 27 februari is Johnny Devreker op 80-jarige leeftijd overleden in Gent. De geboren Langemarkenaar was Emeritus-Hoogleraar aan de UGent en ereburger van de gemeente Langemark-Poelkapelle.

Johnny Devreker werd geboren op 30 januari 1943 en groeide op in Langemark bij zijn ouders Willy Devreker (+) en Madeleine Paelinck (+). Hij had nog een zus Christa, die gehuwd is met Pierre Meurisse. Moeder Madeleine baatte café-beenhouwerij ‘t Hof van Commerce uit, vader Willy was veehandelaar.

“Beste leerling ooit”

Na de lagere school in Langemark trok Johnny naar het Koninklijk Technisch Atheneum in Ieper, waar hij als “allerbeste leerling ooit” afstudeerde. Daarna trok hij naar de universiteit in Gent, waar hij de licentie archeologie behaalde. In 1977 stapte hij als hoogleraar de Gentse Universiteit binnen om in 2008 daar zijn loopbaan te eindigen. Hij was er gedurende zijn loopbaan onder andere decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Negentien jaar lang trok hij met de studenten archeologie in de vakantieperiode ook naar Ankara. Toen hij in 2008 de universiteit verliet, werd hij emeritus.

Tennis en klassieke muziek

Door zijn inzet, ervaring en kennis werd hij ook ereburger van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Naast zijn drukke beroepsbezigheden speelde hij graag recreatief een partijtje tennis, maar hij hield vooral van het beluisteren van klassieke muziek en lezen van allerlei lectuur. (RB)