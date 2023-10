Eeuwelinge Rachel Carette overleden in Lauwe

In woonzorgcentrum Ceres in Lauwe is afgelopen dinsdag Rachel Carette overleden.

Op 17 maart dit jaar vierde ze nog haar honderdste verjaardag. “On a pas tous les jours honderd jaar”, zong ze toen nog met een brede glimlach.

Slappe lach

Op haar honderdste verjaardag was Rachel Carette op 17 maart nog het toonbeeld van levendigheid. Ze vertelde aangebrande moppen terwijl ze haar slappe lach probeerde in te houden, ze zong liedjes en reeg de levenslessen aaneen.

“Het geheim van een lang leven? Dat is simpel, niet doodgaan”, liet ze optekenen.

Uitvaart

Aan dat lange leven kwam op 10 oktober een eind. In woonzorgcentrum Ceres waar ze verbleef is ze zachtjes ingeslapen. Haar man Remi stierf al in 1993.

Ze laat een dochter, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter. De uitvaart van Rachel vindt plaats op 23 oktober om 11.30 uur in de aula van de begraafplaats in Lauwe. (JD)