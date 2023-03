Eeuwelinge Maria Bamelis overleden in Ieper

Op dinsdag 7 maart overleed Maria Bamelis op 100-jarige leeftijd in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Zij werd op 30 april 1922 in Woesten geboren.

Maria Bamelis was de weduwe van Albert Verheyde, die overleed op 7 augustus 2011. Vroeger woonde het gezin in de Haiglaan in Ieper. Sinds een zevental jaar verbleef Maria in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Passendale.

De kinderen zijn Robert Verheyde (+), Nicole (+) en Eric (+) Verheyde-Lecluse en de kleinkinderen Dimitri en Juanita Lecluse-Hauspie, Timothy en Vicky Lecluse-Grymonpré en Antony en Anne Lecluse-Krock. De achterkleinkinderen zijn Mathias en Jolien, Joachim (+), Jamiena en Thijs, Isaura, Majlen, Louise-Marie en Timothy, Florien en Yannick, Camille, Gilles en de achterachterkleinkinderen Jef, Rosalie, Estée en Cilou. Er is nog een vijfde achterachterkleinkind op komst.

Vroeger was Maria letterzetter-drukker in de Ieperse drukkerij Dejonghe. Haken, breien en reizen waren haar grote passies. De rouwdienst vindt plaats op maandag 13 maart om 10.30 uur in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark. Na de dienst volgt crematie en asuitstrooiing op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats in Langemark. (RB/Rouwcenter Jonckheere)