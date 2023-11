Eeuwelinge Lutgarde Vanhee uit Gullegem overleden: “‘Lutje’ genoot tot haar laatste glas”

In OCMW-woonzorgcentrum Het Gulle Heem is op 16 november eeuwelinge Lutgard ‘Lutje’ Vanhee overleden. De oude dame met Moorseelse wortels, die op 9 augustus 100 jaar werd, bleef een levensgenieter tot het einde. Dat bewees ze nog op haar eeuwfeest dat op 25 augustus werd gevierd.

Geen streng dieet, maar koffie, taart en op tijd een glas champagne bleken voor Lutje het ideale recept om ‘gezond’ oud te worden. Dat en gezellig samenzijn met de familie en de vriendinnen bleken haar grote geheim.

Zij werd op 9 augustus 1923 in Moorsele geboren en groeide op in een groot gezin met tien kinderen. Twee stierven echter op jonge leeftijd. Lutje had nog vier zussen en drie broers.

Op 6 juni 1946 trouwde ze met Maurice Desimpelaere: op dat moment al een succesvol wielrenner uit Slypskapelle. Het jonge paar ging in Moorslede wonen, waar ze café ’t Blauw voetje openden. In 1950 verhuisden ze naar café Den Alfa in de Kortrijkstraat in Wevelgem. Daar werden vier kinderen geboren: Eddie, Lori, Clem en Jan. Clem overleed al op 20 jaar.

Grote kroost

Lutje en Maurice breidden hun populaire café met feestzaal in 1958 uit met een zaak van caféspelen en jukeboxen waar op het hoogtepunt twintig man werkte. Op den duur hoefde Lutje niet meer achter de toog te staan en kon ze zich over de opvoeding van haar kroost bekommeren. Er kwamen nog twee klein- en vier achterkleinkinderen.

In hun glorieperiode genoot het koppel van lange vakanties op de Canarische eilanden. Maurice overleed in 2005. Lutje bleef toen nog een hele tijd alleen wonen in haar huis aan de Lauwestraat. Na 73 jaar in Wevelgem verhuisde ze naar het rustoord in Gullegem. Ook daar hield ze aan haar vrijdagse bijeenkomsten met haar vriendinnen. Ze bleef tot haar dood van het leven genieten. (AV)