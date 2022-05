Eeuwelinge Lucia Vannieuwerburgh uit Wingene is overleden

Lucia Vannieuwerburgh is aan de leeftijd van 100 jaar overleden in Residentie Villa Amphora in Wingene op zondag 22 mei. Lucia werd op 27 april 1922 geboren in Wingene en haar 100ste verjaardag werd onlangs gevierd.

De kranige oude dame genoot met volle teugen van haar feest dat plaatsvond op woensdag 27 april in de assistentiewoning van WZC Amphora langs de Pastoor Termotestraat in Wingene waar ze verbleef.

De burgemeester, enkele schepenen, directieleden van WZC Amphora, enkele zorgkundigen en familieleden kwamen naar het feest en Lucia haalde vele herinneringen van vroeger naar boven. In haar werkloopbaan was ze naaister van en ze hield vol toewijding haar eigen winkeltje open.

Familiemens

Ze was een echt familiemens en haar ouders waren haar heel dierbaar. Lucia was niet gehuwd en laat geen kinderen achter. Haar medebewoners en zorgkundigen omschrijven Lucia als een vrolijke, liefdevolle, energieke, gevoelige en grappige vrouw. Ze beschikte over heel wat verantwoordelijkheidsgevoel, probeerde zo zelfstandig mogelijk te leven en was een echte doorzetter.

Haar kracht vond ze onder meer in haar gebed en bij de steun van haar vrienden. Lucia was heel sociaal aangelegd en lid van Femma en Okra.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 28 mei om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Amandus op het Kerkplein in Wingene. Na de dienst volgde de inzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Wingene.

