Eeuwelinge Julia Burggraeve (104) in Kachtem overleden

In woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem is eeuwelinge Julia Burggraeve (104) overleden. Tot 2015 woonde ze in Moorslede. Ze werd geboren op 20 juli 1920 in Zonnebeke. Haar ouders woonden in Passendale, maar tijdens de oorlog moest de familie vluchten. Julia was het enige meisje binnen het gezin met vier kinderen. Met André, Michel en Gerard had ze drie broers. Ze volgde school in haar woonplaats in Passendale.

Op jonge leeftijd verloren de vier kinderen hun moeder. Julia was toen twintig. Ze nam onmiddellijk haar verantwoordelijkheid en stond in voor de zorg van haar broers en vader. In 1945 trouwde Julia met Albert Beauprez. Samen kregen ze drie kinderen: Agnes, André en Monique. In de kerstperiode van 1954 verhuisde het gezin naar de Veldstraat in Moorslede. Daar werd in 1955 Monique geboren. Op 17 april 1989 overleed vader Albert.

Met Franky, Evelyn en Isabelle zijn er drie kleinkinderen. Het afscheid gaat door op zaterdag 22 februari om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Moorslede.