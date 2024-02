Eeuwelinge Godelieve Mulier overleden na een leven vol sociale inzet

Vorige maandag is in het AZ Groeninge Godelieve Mulier overleden: op 15 september vorig jaar mocht ze nog in goede gezondheid haar 100ste verjaardag vieren. Zij kon terugblikken op een lang leven vol sociale inzet, onder meer als medestichter van Familiezorg en het Sociaal Centrum in Kortrijk en het Nationaal Platform voor Voluntariaat, waarvan zij 10 jaar voorzitter was. Zij was de weduwe van Walter Lambrecht die in 2014 overleden is.

Godelieve – bekend als Lieve – was de dochter van ondernemer en CVP-senator Arthur Mulier (1892-1979). Zij was de tweede van negen kinderen die zich allemaal op diverse terreinen verdienstelijk hebben gemaakt, waaronder ook haar zus Rita Mulier (89), pionier van de vrouwenbeweging in Vlaanderen.

Godelieve volgde vanaf 1928 de Latijns-Griekse humaniora aan het pas enkele jaren eerder opgerichte lyceum O. L. V. van Vlaanderen. Zij engageerde zich in de jeugdwerking bij VKSJ en organiseerde onder meer jeugdkampen. Na de bombardementen op Kortrijk in 1944 organiseerde zij met Dienstbetoon aan Gezinnen door Oorlog Geteisterd noodhulp. Ze zette zich in voor het Katholiek Huishoudelijk Hulpbetoon, waaruit Familiezorg is ontstaan. Zij was medestichter en eerste verantwoordelijke voorde afdeling Kortrijk vanaf 1947.

Huwelijk

Met de vele praktijk in het sociaal werk als bagage trok zij dan naar de Katholieke School voor Maatschappelijk Dienstbetoon waar ze in 1953 afstudeerde als maatschappelijk assistent.

In 1954 is zij getrouwd met de ondernemer Walter Lambrecht uit Wielsbeke, en werd zij moeder van vijf kinderen. Ze had tien kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.

Haar gezin is altijd in Kortrijk blijven wonen, waar Godelieve in 1960 medestichter werd van het Sociaal Centrum. Ze hielp ook mee als vrijwilliger bij Kinderwelzijn en was bestuurder in de voogdij- en beschermingsraad. Ze was medestichter van het Platform voor Voluntariaat, nu Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, en was er ook tien jaar voorzitter.

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 10 februari om 11 uur in de Sint-Pius X-kerk in Kortrijk.