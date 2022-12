Eeuwelinge Flora Vandecaveye is overleden in Wingene

Flora Vandecaveye is op maandag 12 december overleden in het woon- zorgcentrum Amphora in Wingene. Ze werd gesterkt door het sacrament der zieken.

Flora werd in Wingene geboren op 14 oktober 1922 en dit jaar vierde ze nog haar 100ste verjaardag. Op 13 augustus 1953 stapte Flora in het huwelijksbootje met Lucien De Pestel. Samen runden ze een varkensboerderij.

Verenigingen

Flora was sociaal aangelegd en was lid van tal van verenigingen. Bij de KVLV was ze jarenlang voorzitster. Ze was actief lid bij Ferm, de Landelijke Gilde, Okra en Samana. Haar echtgenoot Lucien overleed in het jaar 1984. Flora woonde sinds vijf jaar in het woon- zorgcentrum. Ze was moeder van vijf kinderen. Jan (Katrien Wydhooge), Gerda (Marc Deschout), Pol (Heidi Verbeke), Hilde (Manu Everaert en Ann (Geert Strubbe).

Ze was oma van elf kleinkinderen en overgrootmoeder van acht achterkleinkinderen. Er zijn nog twee achterkleinkindjes op komst.

Uitvaart

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Amandus op het Kerkplein te Wingene op zaterdag 17 december om 12.30 uur. Na de dienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Wingene.

Er is mogelijkheid tot condoleren na de dienst. Flora ligt opgebaard in het funerarium van uitvaart Deruddere langs de Beernemstraat 23c in Wingene.