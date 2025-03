Eeuwelinge Bertha Sioen (102) uit Rollegem-Kapelle is overleden

Thuis in de Tulpenlaan in Rollegem-Kapelle is eeuwelinge Bertha Sioen (102) overleden. Dankzij de goede zorgen van haar kinderen, haar thuisverpleegkundigen, huishoudhulp Cathy en de alerte buren lukte het voor Bertha om zelfstandig in haar huis te blijven wonen.

Bertha werd geboren in Ledegem op 8 september 1922. Als kind groeide ze op in de Rollegemstraat in Ledegem. Bertha trouwde in 1941 met Everard Vandewalle. Het gezin vestigde zich langs de Rotputwegel. In 1981 verhuisde het koppel naar de Tulpenlaan. Bertha was de moeder van vijf kinderen: Jules, Maria, Bernice, Jhonny en Ria. Daarnaast zijn er zeven kleinkinderen. Haar echtgenoot overleed in 1985.

Bertha was een strenge moeder, met het hart op de juiste plaats. Haar hele leven stond ze klaar om anderen te helpen. Bertha had ook een groot hart voor dieren. Haar hondje week nooit ver van haar zijde. Bertha had een speciale hobby. Ze verzamelde oude poppen met een porseleinen kop. Haar uitgebreide collectie stelde ze netjes tentoon in haar huisje.

100ste verjaardag

Omdat het moeilijk zou worden om al het volk thuis te ontvangen, werd de honderdste verjaardag van Bertha gevierd in café De Voerman. Bertha genoot toen van de aanwezigheid van haar buren, familie, vrienden en het gemeentebestuur.