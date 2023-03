Eeuweling Michel Callewaert (103) uit Passendale overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is eeuweling Michel Callewaert uit Passendale overleden, twee dagen vooraleer hij 103 jaar zou worden. Hij was oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog. Michel was weduwnaar van Gabriëlle Malfait en is landbouwer geweest. Hij heeft een zoon.

Michel Callewaert werd geboren in Torhout. “Tijdens zijn legerdienst werd hij ingedeeld bij het 15e Artillerieregiment in Brugge”, zegt voorzitter Lieven Cardoen van de Vuurkadetten 1914-1918/ Strijders 1940-1945 regio Moorslede. “Hij had er reeds een jaar legerdienst opzitten toen er op 10 mei 1940 alarm was, Michel bevond zich toen met zijn regiment in Hoei. Op 12 mei werd hij krijgsgevangene genomen met nog tien andere soldaten.”

Krijgsgevangenkamp

“Samen met hen en onder Duitse bewaking moest hij te voet van Hoei naar Tongeren en van daar naar Maastricht. Na deze achttiendaagse veldtocht werden ze ingescheept en kwamen terecht in een krijgsgevangenenkamp in Krems an der Donau in Oostenrijk. Wanneer hij vrij kwam, woog Michel nog 45 kilo en was maar liefst 30 kilo vermagerd. Eenmaal terug thuis was de oorlogsellende voor Michel nog niet voorbij want hij werd opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. Michel vertikte het en dook als werkweigeraar onder.

Hij bleef wonen op de ouderlijke hoeve, waar hij dus op zijn honderdste verjaardag bezoek kreeg. “Namens het Nationaal Verbond der Oud-Krijgsgevangenen-Prikkeldraadfonds mocht ik Michel het brevet en het verguld kruis van de Oud-Krijgsgevangenen en een geschenk overhandigen”, zegt LKieven Cardoen. “Ook ons jongste lid Emiel was aanwezig en overhandigde het embleem van het 7e/17e Linie Bevrijders van Moorslede 1918.

Een laatste groet kan in het funerarium Vandecandelaere-Spruytte, Westrozebekestraat 25 A in Passendale, vrijdag van 15.30 uur tot 18 uur.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 april om 10 uur in de Sint-Audomaruskerk in Passendale. (EDB)