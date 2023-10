Eeuweling Jeroom Defour uit Ardooie overleden

Twee maanden geleden vierde hij nog zijn 100ste verjaardag, maar nu moet de familie afscheid nemen van Jeroom Defour uit Ardooie.

Jeroom werd op 3 augustus 1923 in Ardooie geboren. De man is recent overleden in het wzc BEN.

Jeroom was de echtgenoot van Maria Brusselle die ons in 2020 ontvallen is. Hij was in de regio bekend als de uitbater van wasserij Tip Top in de Brugstraat, maar Jeroom woonde in de Stationsstraat tot hij verhuisde naar het woonzorgcentrum.

Jeroom en Maria stichtten een groot en bekend Ardoois gezin. De oudste zoon, Filip, is overleden. Katrien is de echtgenote van Ferenc Beun. Francine is de echtgenote van Rik Verhelle. Johan is de man van Marleen Desender. Er is vervolgens Wim Defour. Luc en Christine Cooman – Defour.

De uitvaart vondt plaats in beperkte kring.