Eeuweling André Verhaeghe uit Deerlijk overleden

Woensdag 29 juni, in de vroege ochtend, is André Verhaeghe overleden. In april van dit jaar vierde hij zijn 100ste verjaardag. Hij was de weduwnaar van Blanche Vandenbroucke en de levenspartner van Agnes De Sutter.

De gezondheid van de eeuweling ging er de laatste weken op achteruit. Een week geleden werd hij van in het ziekenhuis naar het kortverblijf van het Deerlijkse WZC overgebracht. Daar is hij overleden.

De gekende Deerlijkenaar was tien jaar lid van de gemeenteraad (1964 – 1974) voor de socialistische partij en van 1961 tot 1964 provincieraadslid. Hij was medestichter van de basisschool ‘De Driesprong’ en van de vroegere bibliotheek ‘Ontvoogding’.

Zijn grote sociale inzet en gedrevenheid spraken boekdelen.

Het afscheidsmoment vindt op woensdag 6 juli om 11.30 uur plaats in de aula Memoria te Zwevegem. (MVD)