Eerwaarde Valeer Cools overleden in Beselare: “Ik verlies een voorbeeld”

Op 1 februari overleed Eerwaarde Heer Valeer Cools in Beselare. Het overlijden roerde de hele Zonnebeekse gemeenschap, waar hij heel geliefd was.

Valeer werd geboren op 3 december 1929 in het landbouwersgezin van wijlen Celest Cools en Martha Beheyt uit de Moorsledestraat. Na zijn langere school studeerde hij aan het klein seminarie in Roeselare, gevolgd door het groot seminarie in Brugge waar hij zich specialiseerde in de wijsbegeerte en de theologie. Op 21 september 1953 werd hij in de Zonnebeekse Onze Lieve Vrouwkerk door Monseigneur De Smedt tot priester gewijd. Op 25 september 1955 deed E. H. Valeer Cools zijn plechtige eremis in de Onze Lieve Vrouwekerk. Toen was de Roeselarestraat van Broodseinde tot aan de kerk in bloemen, erehagen en vlaggen gestoken. De kersverse priester en zijn naaste familie werden ten huize afgehaald door de scouts en de B.J.B.-ruiters.

In harmonie leven

“Het idee om pastoor te worden groeide tijdens en na WO II. Als jongere zag ik wat de mensen elkaar aandeden. Ze gooiden elkaars meubels op straat, schoren collaborateurs kaal… Allemaal om mekaar miserie aan te doen. Ik besefte dat de christelijke waarden de basis zijn om in harmonie met elkaar samen te leven. Voor die waarden wou ik me engageren”, vertelde hij ooit.

Na zijn wijding stuurde het bisdom hem naar Leuven, om er Politieke en Sociale Wetenschappen te studeren. Na vier jaar Leuven werd hij benoemd tot onderpastoor in Assebroek. Daarna werkte hij vijf jaar als onderpastoor in Harelbeke, tot het bisdom hem in 1978 een nieuwe functie gaf. Hij werd docent sociologie, psychologie en sociale psychologie aan de Katho in Kortrijk. Daarna werd Valeer directeur van het Ipsoc in Kortrijk. In 1981 werd hij bedienaar van de wijkkapel van de Molenaarelst.

Hij was als een tweede opa en ik ben trots dat ik hem vele malen mocht spreken. Hij had het hard op de juiste plaats – schepen Koen Meersseman

Elke zondag was de kapel te klein. Iedereen wilde Valeer horen preken. De mis werd elke zondag uitgezonden op de plaatselijke radio Relax en was een topper in de luistercijfers. Toen de kapel in 2004 sloot, was hij er het hart van in. Toen verlegde hij zijn werkterrein naar de Sint Bartholomeusparochie in Zandvoorde waar hij zeer graag de missen verzorgde met opnieuw enorm veel aanwezige gelovigen. In 2015 ging hij op rust. De laatste jaren verminderde zijn gezondheid en hij overleed in zijn woning op 1 februari. Valeer was geliefd door iedereen. Hij stond echt tussen de mensen en was altijd klaar om te helpen. Hij las veel en hield van muziek en beschikte over de nodige humor. Vroeger gaf hij voor diverse verengingen voordrachten met als onderwerp Jacques Brel en humor in de kerk. Het prachtig apostolaat dat hij leverde op de Molenaarelst en Zandvoorde maakte hem bijzonder geliefd.

Intelligent en integer

“Ik verlies een voorbeeld”, zegt schepen Koen Meersseman. “Hij was mijn grootoom, maar nog veel meer mijn inspirator. Hij was een bijzonder intelligent integer mens met het hart op de goede plaats. Ik keek er echt naar op. Hij was als een tweede opa en ik ben trots dat ik hem vele malen mocht spreken. Het is echt mijn persoonlijk voorbeeld.”

Ook Luk Hoflack kende hem bijzonder goed. “Hij was een vriend van mijn vader. Hij heeft me gedoopt, gehuwd en mijn kinderen gedoopt. Je kunt hem omschrijven als onze familiepastoor. Hij was een zeer progressieve priester in tegenstelling tot velen nu.”