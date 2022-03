Eerste vrouwelijke schepen ooit in Knokke Elisabeth Vandecasteele overleden

Uitgerekend op Internationale Vrouwendag bereikte ons het trieste nieuws dat ereschepen en eerste vrouwelijke schepen van Knokke-Heist, Elisabeth ‘Betty’ Vandecasteele is overleden. De eredienst vindt plaats op zaterdag 12 maart om 10.30 uur in de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle.

Elisabeth Vandecasteele werd geboren op 4 augustus 1922 en was gedurende drie legislaturen schepen van Knokke-Heist: 1971-1977, 1977-1983 en 1983-1989. Haar bevoegdheden omhelsden onder andere burgerlijke stand, onderwijs, personeel, sociale zaken, gezin en derde leeftijd.

Na haar derde mandaat werd Elisabeth op 10 februari 1989 benoemd tot ereschepen. Tijdens haar politieke carrière was ze ook lid van heel wat verenigingen. Zo was ze stichtend lid van de sociale raad, lid algemene vergadering vzw openbare bibliotheek Knokke-Heist opgericht door haar echtgenoot en beheerder van de intercommunale Huisvestingsbeleid.

Muziekschool

Wijlen schepen Betty was ook heel nauw betrokken bij de start van de toenmalige muziekschool, nu uitgegroeid tot de volwaardige kunstacademie MAAK. Betty was getrouwd met Robert Willems. Samen hadden ze 4 kinderen.

Ze was naast toegewijde mama ook het politieke voorbeeld van wijlen schepen Maxim Willems. Haar echtgenoot Robert Willems werd als medestichter van het cultuurcentrum en de bib vereeuwigd als een van de figuren van het kunstwerk van de onlangs overleden kunstenaar Fred Bellefroid aan cultuurcentrum Scharpoord. Ook Betty zelf was nauw betrokken in 1975 als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het dan nieuw opgerichte cultureel centrum.

Betty heeft zich als enige vrouw binnen het college hard moeten bewijzen en deinsde niet terug voor haar mannelijke collega’s. Ze profileerde zich graag als ‘schepeninne’ en zei altijd waar het op stond en had een gouden moederhart voor al wie haar dierbaar was.